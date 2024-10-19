Тримав удома їхні фото в рамках: колишній піарник Diddy розповів про "одержимість" репера принцами Вільямом і Гаррі
Скандальний американський репер та продюсер Diddy, якого звинувачують у численних випадках сексуального насилля, був "одержимий" британськими принцами Вільямом і Гаррі.
Що стояло за його прагненням хай там що заманити їх на свої "білі вечірки", розповів ВВС його колишній піарник Роб Шатер. Він працював на зірку в 2002-2004-му роках.
Так, зі слів Шатера, Diddy "понад 10 разів" доручав йому запрошувати Вільяма і Гаррі на його івенти. Артист пропонував оплатити принцам переліт, проживання і навіть охорону.
"Diddy був одержимий принцом Гаррі та принцом Вільямом. Він думає про себе як про короля, тож цілком логічно, що йому хотілося би мати двох принців у своєму почті", - пояснив експіарник.
Як розповів Шатер, у своїй нью-йоркській квартирі Diddy тримав фото Вільяма та Гаррі, вставлені у рамки. Одначе, як би реперові того не хотілося, принци жодного запрошення так і не прийняли.
Нагадаємо, про бажання "зависнути" з представниками королівської родини свого часу говорив і сам Diddy. Як відомо, артист уже понад місяць перебуває під арештом. Мама Diddy нещодавно зробила заяву, звинувативши ймовірних жертв її сина в обмані та намаганні злупити з нього грошей.
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