Jerry Heil із солісткою Within Temptation уявили себе сиренами у старовинному соборі Нідерландів. Відео

Співачка Jerry Heil разом із легендарним нідерландським метал-гуртом Within Temptation презентували кліп на спільну пісню "Sing Like A Siren", знятий у старовинному католицькому соборі неподалік Амстердама.

Режисером відео виступив Маартен Велзен, який раніше співпрацював із гуртом.

Яна і Шарон в образі міфічних сирен у стародавньому соборі Нідерландів

"Хто б міг подумати, що одного дня я сяду на потяг, потім пересяду в машину, далі — в літак, ще одну машину — і опинюся за три години від Амстердама, в старовинному містечку Сіттард, в автентичному нідерландському католицькому храмі разом із Within Temptation, щоб зняти відео на нашу спільну пісню Sing Like A Siren!", - ділиться враженнями Jerry Heil.

Реклама:

"Було дуже холодно, ми знімали з відкритими вікнами, а надворі періщив дощ — усе за Божим планом для цього відео (і, звісно, за планом режисера). До речі, режисер Маартен Велзен із командою вимочували тканину для штор у чаї, щоб вона виглядала вінтажно, а рояль у кадрі — справжній, народжений ще в XIX столітті", - додала співачка.

Співачці личить такий образ, правда ж?

"Sing Like A Siren" стала саундтреком до документального фільму Within Temptation «The Invisible Force», присвяченого поїздці гурту в Україну.

В основі треку — веснянка, яка проходить крізь всю пісню і завершується символічною нотою надії та відродження. У пісні лідерка легендарного метал-гурту Шарон ден Адель вперше заспівала українською.

"Протягом століть легенди розповідали про сирен — міфічних істот із заворожуючими голосами, які заманювали моряків на смерть, розбиваючи їхні кораблі об гострі скелі під хвилями. У кліпі "Sing Like A Siren" ці давні мотиви оживають: проникливі вокали Within Temptation і Jerry Heil лунають над пустельними берегами й широкими морськими пейзажами, несучи одночасно красу та попередження", - розказав режисер кліпу про свій задум.

Нагадаємо, 13-го травня Jerry Heil виступила у першому півфіналі Євробачення 2025 як запрошена зірка. Вона виконала пісню Селін Діон.