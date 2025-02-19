Jerry Heil оживила поезію Іздрика у новому кліпі з Євгеном Хмарою. Відео

Співачка Jerry Heil (Яна Шемаєва) презентувала новий сингл "РОЗЧИНЯЮСЬ", який став результатом творчої співпраці з піаністом Євгеном Хмарою та поетом Юрієм Іздриком.

В основі пісні — вірші Юрія Іздрика "Cycles" і "Solvere", які отримали нове звучання завдяки мелодійній інтерпретації Jerry Heil і музичному оформленню Євгена Хмари.

Співачка зізналася, що давно мріяла втілити поезію Іздрика в музиці, адже його тексти завжди здавалися їй готовими піснями.

"Я давно захоплююся творчістю Юрія Іздрика — його поезія завжди відчувалася мені як пісні, у яких просто ще немає мелодій. Так само захоплююсь неймовірним композитором Євгеном Хмарою, тому створити таке творче тріо було природним кроком", — зізналась Jerry Heil Фото пресгрупа

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"Скрутні часи створили гарну тенденцію — ми все частіше звертаємося до митців, що відійшли в історію, надихаємося ними. Проте так само важливо підтримувати і знати творчість тих, хто створює культуру тут і зараз, пліч-о-пліч з нами. Робота над цією піснею була чистою та нефільтрованою творчою енергією", — розповіла співачка.

На підтримку композиції також було презентовано ніжне mood video, яке зібрало кадри з різних виступів Jerry Heil і Євгена під "РОЗЧИНЯЮСЬ". Артисти у тандемі виконали нову пісню.

Вперше композиція прозвучала наживо під час великого сольного концерту артистки напередодні Євробаченні 2024. Виступ викликав великий інтерес серед слухачів Кадр з кліпу

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Також для кліпу Яну відзняли у вінтажній кімнаті. Вона мрійливо позувала у білій сукні з корсетом, передаючи меланхолійні настрої треку.

Співачка знялась біля піаніно, яке стало символом її нової композиції "РОЗЧИНЯЮСЬ"

Кліпи Jerry Heil часто виходять щемливими та емоційними

"Ця пісня народилася в неймовірному творчому потоці. Якщо деякі композиції створюються тижнями чи місяцями, то в цьому випадку ми зібралися на студії, і, здається, вже з першого разу вона зазвучала саме так, як сьогодні чує її слухач", — прокоментував музичну роботу Євген Хмара.

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"РОЗЧИНЯЮСЬ" стала другим офіційним релізом з майбутнього альбому Jerry Heil, який обіцяє бути експериментальним та наповненим несподіваними творчими поєднаннями. До нього також увійде її зимовий хіт "СНІГ", що вийшов наприкінці 2024 року.

Нагадаємо, цього місяця чимало артистів випустили нові музичні роботи. Тіна Кароль разом із SadSvit представили антиутопічну пісню "МИ". Klavdia Petrivna постала в екстравагантному образі у новому музичному відео "Авжеж", а Монатік продемонстрував драйвові танці у кліпі "Так вмієш лиш ти".

До речі, наприкінці минулого року Jerry Heil з'явилась на сторінках відомого індійського глянцю. Вона також знялась у кліпі переможців Євробачення 2024 Nemo. А влітку співачка отримала право голосувати за артистів у номінаціях Grammy.