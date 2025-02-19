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Jerry Heil оживила поезію Іздрика у новому кліпі з Євгеном Хмарою. Відео

Карина Тімкова - 19 лютого, 14:30

Співачка Jerry Heil (Яна Шемаєва) презентувала новий сингл "РОЗЧИНЯЮСЬ", який став результатом творчої співпраці з піаністом Євгеном Хмарою та поетом Юрієм Іздриком. 

В основі пісні — вірші Юрія Іздрика "Cycles" і "Solvere", які отримали нове звучання завдяки мелодійній інтерпретації Jerry Heil і музичному оформленню Євгена Хмари.

Співачка зізналася, що давно мріяла втілити поезію Іздрика в музиці, адже його тексти завжди здавалися їй готовими піснями.

Jerry Heil позує в корсеті для нового кліпу

"Я давно захоплююся творчістю Юрія Іздрика — його поезія завжди відчувалася мені як пісні, у яких просто ще немає мелодій. Так само захоплююсь неймовірним композитором Євгеном Хмарою, тому створити таке творче тріо було природним кроком", — зізналась Jerry Heil

Фото пресгрупа

"Скрутні часи створили гарну тенденцію — ми все частіше звертаємося до митців, що відійшли в історію, надихаємося ними. Проте так само важливо підтримувати і знати творчість тих, хто створює культуру тут і зараз, пліч-о-пліч з нами. Робота над цією піснею була чистою та нефільтрованою творчою енергією", — розповіла співачка.

На підтримку композиції також було презентовано ніжне mood video, яке зібрало кадри з різних виступів Jerry Heil і Євгена під "РОЗЧИНЯЮСЬ". Артисти у тандемі виконали нову пісню.

Jerry Heil та Євген Хмара разом виконують спільний трек

Вперше композиція прозвучала наживо під час великого сольного концерту артистки напередодні Євробаченні 2024. Виступ викликав великий інтерес серед слухачів

Кадр з кліпу
Jerry Heil представила романтичний образ у новому виступі

Стилісти підготували для зірки в'язану максі-сукню, що пронизана червоною ниткою, та прикраси для волосся

Також для кліпу Яну відзняли у вінтажній кімнаті. Вона мрійливо позувала у білій сукні з корсетом, передаючи меланхолійні настрої треку.

Jerry Heil млосно попозувала у вінтажній естетиці

Співачка знялась біля піаніно, яке стало символом її нової композиції "РОЗЧИНЯЮСЬ"

Jerry Heil у ніжному образі постала у новому відео

Кліпи Jerry Heil часто виходять щемливими та емоційними

"Ця пісня народилася в неймовірному творчому потоці. Якщо деякі композиції створюються тижнями чи місяцями, то в цьому випадку ми зібралися на студії, і, здається, вже з першого разу вона зазвучала саме так, як сьогодні чує її слухач", — прокоментував музичну роботу Євген Хмара.

Jerry Heil та Хмара представили унікальну колаборацію

29-річна Яна Шемаєва і 36-річний Євген Хмара поєднали свої таланти для спільної роботи

"РОЗЧИНЯЮСЬ" стала другим офіційним релізом з майбутнього альбому Jerry Heil, який обіцяє бути експериментальним та наповненим несподіваними творчими поєднаннями. До нього також увійде її зимовий хіт "СНІГ", що вийшов наприкінці 2024 року.

Нагадаємо, цього місяця чимало артистів випустили нові музичні роботи. Тіна Кароль разом із SadSvit представили антиутопічну пісню "МИ". Klavdia Petrivna постала в екстравагантному образі у новому музичному відео "Авжеж", а Монатік продемонстрував драйвові танці у кліпі "Так вмієш лиш ти".

До речі, наприкінці минулого року Jerry Heil з'явилась на сторінках відомого індійського глянцю. Вона також знялась у кліпі переможців Євробачення 2024 Nemo. А влітку співачка отримала право голосувати за артистів у номінаціях Grammy.

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