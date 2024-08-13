"Я відчула себе непотрібною": Камалія зізналася, які слова Захура стали причиною їхнього розлучення

Камалія нарешті назвала причину, через яку захотіла піти від Захура

Співачка Камалія, яка нещодавно підтвердила розлучення з Мохаммадом Захуром, нарешті пояснила, що стало причиною такого рішення через 20 років шлюбу.

Раніше артистка вже натякала, що чоловік її сильно образив. Але в інтерв'ю Влащенко вона розповіла деталі.

"Так трапилося, що для кожної людини діти - це пріоритет, і Захур дуже любить своїх дітей, що від першого шлюбу, що від нашого шлюбу. Це була моя образа, бо він не хотів сваритися зі своєю донькою від першого шлюбу, а постраждала я. Скажімо так", - почала розповідь Камалія, яка раніше вже скаржилася на погані стосунки зі старшою донькою Захура, Тетяною.

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"Я Захуру казала, що не хочу їхати в Лондон (на початку великої війни - ред..). З самого початку (стосунків із Захуром - ред.) я хотіла познайомитися з Танею, а вона не хотіла. Навіть коли я знімалася в кіно, це вже було 10 років нашому шлюбу, ми не жили у Захура в домі, тому що вона не пускала. Вона поставила умови, що зі сторони її мами чоловік туди не зайде, і зі сторони тата жінка теж. І рік ми мешкали просто в готелі. Хоча Захур побудував великий будинок у Лондоні", - згадала Камалія.

Артистка запевняє, що на початку повномасштабної війни не хотіла їхати в Лондон і жити під одним дахом із дочкою чоловіка

З Танею вони познайомилися лише коли Камалія була на 8-му місяці вагітності. Тоді дівчина привітала "мачуху" з днем народження.

"...Все одно цей холод і ревність я постійно відчувала. А коли ми опинилися під одним дахом, почалася війна... Вона - від російської мами. Їй було неприємно, що я якось висказувалася в сторону росіян. І вона почала мені мститися. Я Захуру казала, він мені не вірив, не вірив своїй жінці. Я з самого початку казала, що не поїду в той дім, але Захур, певно, сподівався, що ми подружимося, і війна збере нас докупи. Але я вже відчувала, що так не буде", - зізналася співачка.

Дочка Захура від першої дружини одразу не сприймала Камалію

"Ну і одна сутичка, друга, третя, четверта, і коли я очікувала від чоловіка, що він скаже: "Поважай мою дружину, матір моїх дітей", він цього не зробив. Мені і так було важко психологічно, а ще й чоловік мене не підтримав. І вийшло, що я відчула себе непотрібною, самотньою, і мене перемкнуло.

А коли мої дівчата кажуть мені, що "мама, Таня нам обріже волосся, коли ми приїдемо з канікул", от тут мене вже понесло. У них що, немає мами? Як ви приймаєте рішення без мого дозволу? Ну там вже Захур мені сказав таку фразу, після якої я захотіла розлучитися: "Що ти хочеш? Я скоріше з тобою розлучуся, ніж Таню кину". І все. Мене перемкнуло. Тоді було це рішення (про розлучення - ред.) на емоціях", - зізналася Камалія вперше.

Виходить, що Захур обрав не дружину, а дочку, і перша на це сильно образилася

Також виконавиця зауважила, що до розлучення вони з чоловіком не розмовляли на цю тему, він не вважав, що має з нею ділитися своїми проблемами, не розповідав про свої справи.

"І вже після розлучення, коли всі охолонули, ми почали більше спілкуватися, ділитися як друзі. Ми стали хорошими друзями, але як пара - цей розрив стався", - підсумувала артистка.

Тепер Камалія живе в Києві, а їхні дочки - з Захуром у Лондоні. Але канікули вони проводять усі разом, адже дівчата ще не знають, що батьки розлучилися

Нагадаємо, в передньому інтерв'ю 47-річна Камалія зізналася, що закохана, але Захур заборонив їй будувати нові стосунки. Крім того, співачка розказувала, що 4 роки тому перенесла онкологію.