"З нас роблять ляльок": Камерон Діас одразу після повернення на екрани спровокувала чутки про наміри піти з кіно

Американську акторку Камерон Діас, яка нещодавно повернулася до кіно після 10 років перерви, знову запідозрили у можливому завершення кар'єри, пише Daily Mail.

52-річна кінозірка висловила сумніви щодо свого подальшого майбутнього в індустрії. Однією з головних причин стала об'єктивізація жінок у кіно.

У розмові з Демі Мур для Vanity Fair Камерон порушила питання того, як кіноінтустрія ставиться до жінок. Вона зазначила, що їх часто змушують відповідати певним стандартам краси та образу.

Діас тільки повернулася і знову може піти з кіно Фото Getty Images

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"Усі жінки звикли бути об’єктивованими. Неважливо — ти зірка, чи ні. Це стосується кожної. Очевидно, що в нашій професії це більш екстремально, тому що нас проєктують на екран і буквально об’єктивізують. З нас робили ляльок. Це так заклали в нас. Ми схиляємося перед цим. Ми служимо цій об’єктивації. Ми намагаємося задовольнити їх багатьма способами", — прокоментувала знаменитість.

Діас підкреслила, що в кіно цей тиск особливо відчутний, адже часто акторкам доводиться грати ролі красивих, ідеалізованих персонажок.

Ці заяви викликали хвилю припущень, що Камерон може остаточно покинути Голлівуд.

Сексуальна об'єктивізація - не новина для Голлівуду, але не всі готові з нею миритися, як от Камерон Діас Фото з Instagram

Також важливою причиною, що може вплинути на її рішення, є особисте життя. У березні 2024 року Камерон і її чоловік, музикант Бенджі Медден, повідомили про народження сина Кардинала. Вони також виховують 5-річну доньку Реддікс.

Діас неодноразово заявляла, що для неї сім'я на першому місці, і саме через це вона вже брала перерви в кар'єрі.

Нагадаємо, нещодавно Медден привітав Діас з 10-річчям шлюбу.