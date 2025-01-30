"З нас роблять ляльок": Камерон Діас одразу після повернення на екрани спровокувала чутки про наміри піти з кіно
Американську акторку Камерон Діас, яка нещодавно повернулася до кіно після 10 років перерви, знову запідозрили у можливому завершення кар'єри, пише Daily Mail.
52-річна кінозірка висловила сумніви щодо свого подальшого майбутнього в індустрії. Однією з головних причин стала об'єктивізація жінок у кіно.
У розмові з Демі Мур для Vanity Fair Камерон порушила питання того, як кіноінтустрія ставиться до жінок. Вона зазначила, що їх часто змушують відповідати певним стандартам краси та образу.
"Усі жінки звикли бути об’єктивованими. Неважливо — ти зірка, чи ні. Це стосується кожної. Очевидно, що в нашій професії це більш екстремально, тому що нас проєктують на екран і буквально об’єктивізують. З нас робили ляльок. Це так заклали в нас. Ми схиляємося перед цим. Ми служимо цій об’єктивації. Ми намагаємося задовольнити їх багатьма способами", — прокоментувала знаменитість.
Діас підкреслила, що в кіно цей тиск особливо відчутний, адже часто акторкам доводиться грати ролі красивих, ідеалізованих персонажок.
Ці заяви викликали хвилю припущень, що Камерон може остаточно покинути Голлівуд.
Також важливою причиною, що може вплинути на її рішення, є особисте життя. У березні 2024 року Камерон і її чоловік, музикант Бенджі Медден, повідомили про народження сина Кардинала. Вони також виховують 5-річну доньку Реддікс.
Діас неодноразово заявляла, що для неї сім'я на першому місці, і саме через це вона вже брала перерви в кар'єрі.
Нагадаємо, нещодавно Медден привітав Діас з 10-річчям шлюбу.