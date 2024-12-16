"6-ий день після пологів": дружина Остапчука показалася у спідньому та назвала свою вагу

ТаблоID 16 грудня, 15:45
Катерина Остапчук
Фото з Instagram Остапчука

Дружина шоумена Володимира Остапчука Катерина, яка 10-го грудня народила сина шляхом кесаревого розтину, наочно показала, як проходить її відновлення.

Збираючись із маленьким Тимофієм на огляд до лікаря, 24-річна молодиця в чорному спідньому зняла відеоселфі коло дзеркала.

"Коли завагітніла, була 54 кг. Йшла народжувати - 63 кг. Зараз я 56,6 кг", - поділилася вона.


Третя дружина Остапчука

Катерина лише 6 днів тому перенесла операцію та стала мамою

Скрін із Instagram Остапчук
Фігура дружини Остапчука після пологів

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Новонароджений син Остапчука Тимофій

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Дитина Володимира Остапчука

Нагадаємо, Катерина пояснила, через яку рідкісну патологію їй знадобився плановий кесарів розтин. Іще Остапчук розказала, хто під час пологів хвилювався більше, вона чи 40-річний Вова, для якого це вже третя дитина.

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