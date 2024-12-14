Остапчук у міні-плісе та з маленьким сином на руках виписалася з пологового будинку. Фото

Юлія Леськова 14 грудня, 09:24
Катерина Остапчук позує для фото
Фото з Instagram Катерини Остапчук

Дружина шоумена Володимира Остапчука, блогерка Катерина, яка нещодавно вперше стала мамою, поділилася кадрами виписки з пологового будинку.

Відео вона опублікувала у своєму Instgram.

На кадрах Катя спочатку позує перед дзеркалом у короткій плісированій спідниці чорного кольору та сірому оверсайз піджаку. Свою талію новоспечена матуся підкреслила чорним тонким паском.


"Додому. Третій день після пологів та кесаревого розтину", - написала вона.

Катерина Остапчук позує для фото

Катерина похвалилася стильним образом через три дні після пологів

Пізніше Остапчук у стильному образі попозувала з маленьким сином на руках.

Катерина Остапчук з сином

Катя, здається, щаслива нарешті бути мамою

Катерина Остапчук тримає сина на руках

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Нагадаємо, після пологів Катерина Остапчук зізналася, що її син Тимофій з'явився на світ за допомогою кесаревого розтину, бо сама б вона не змогла народити через вроджену патологію.

Як відомо, Катя не стала довго чекати, тож чимскоріше познайомила підписників зі своїм сином, показавши його личко.

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