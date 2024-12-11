"Сама б я не народила": дружина Остапчука розповіла, чому їй зробили кесарів розтин та коли їх із малюком випишуть додому

Дружина шоумена Володимира Остапчука Катерина, яка 10-го грудня зробила його батьком утретє, розповіла, що син, Тимофій з'явився на світ шляхом кесаревого розтину.

Операція була плановою, позаяк через рідкісну вроджену патологію фізиологічні пологи для молодиці не є можливими.

Це Катя пояснила, відповідаючи на запитання підписників у Insta-сторіс.

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"У мене був плановий кесарів розтин за показами. Так склалося, що в мене дві матки, а разом з ними анатомічно нетипово там все влаштовано. Довго пояснювати, але сама б я не народила", - поділилася новоспечена мама.

"Одна з маток просто існує, не виконує нічкої ролі, вона не працює, але через неї інша матка нестандартної форми. Це я описую, як я зрозуміла", - додала Остапчук.

Маленький Тім з'явився на світ шляхом планового кесаревого Скріни з Instagram Остапчук

Виписатися з лікарні з малюком Катерина планує 13-го грудня.

Вона розказала про почуття, які одразу в неї з'явилися до первістка. Катерина констатувала, що бути мамою їй подобається більше, ніж бути вагітною, хоча вагітність її й була легкою.

"Я дуже його люблю, і мене взагалі не дратує нічого, що з ним пов'язано. Навіть те, що я за 2,5 доби поспала три години", - пожартувала Остапчук.

"Я не знаю, як працює мамський мозок, але мені подобається навіть те, як він плаче. Чоловіку, наприклад, не дай Бог якийсь зайвий звук створити, я дуже чутлива до звуків, тому мене все виводить, але Тіму можна що завгодно", - запевнила вона.

Іще Остапчук розповіла про своє самопочуття після операції та як справи з грудним вигодовуванням.

Зі слів Остапчук, яка народжувала в одному з приватних пологових столиці, у неї був VIP-пакет послуг, який коштує близько 155 тисяч гривень. До цієї вартості додалася оплата вибору лікаря та плановий кесарів розтин

Як відомо, нещодавно Катерина розказувала, через скільки років вони з Володимиром зізріють на другу дитину і як сприйняли новину про майбутнього братика діти чоловіка від першого шлюбу.

Нагадаємо, Остапчук також називала суму аліментів, яку сплачує шоумен на доньку Емілію і сина Евана.