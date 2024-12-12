"Знайомтеся, Тім": Остапчуки вперше показали личко новонародженого сина. Фото
Через два дні після народження сина Володимир і Катерина Остапчуки показали в мережі його обличчя.
Крім того, 24-річна породілля поділилася першими враженнями від материнства і розказала про останні дні своєї вагітності.
"Знайомтеся, Тім🧸 Я знала, що після пологів гормони дуже впливають на організм, але щоб настільки 😂😂 Кожного разу, коли дивлюся на нього, у мене всередині ніби щось розквітає. Мене навіть припинило дратувати в чоловікові те, що завжди дратувало) Ну типу те, що він голосно розмовляє, наприклад😂😂😂))) Я наче стала найдобрішою людиною у світі: така, знаєте, блаженна😂😂", - зізналася Катя у притаманній їй манері.
"(Вова, якщо ти дочитав до цього моменту, то воно як зʼявилося раптово, так і може зникнути, тому насолоджуйся сповна поки тим, що можеш голосно розмовляти🙏🏼😂😂)", - додала дружина Остапчука.
"Останні три дні для мене дійсно найкращі в житті. Я не знала, що взагалі можу так насолоджуватися ним, якщо чесно😂", - зазначила Катерина.
Нагадаємо, раніше Катерина Остапчук відверто зізналася, через яку особливість не могла народжувати сама, і тому їй робили кесарів розтин. Але, незважаючи на це, дівчина сказала, що не проти все це повторити.
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