"Я б повторила": дружина Остапчука розказала про перші пологи і частково показала личко сина

ТаблоID 11 грудня, 11:00
Володимир Остапчук з дружиною Катериною
фото з Instagram

24-річна дружина шоумена Володимира Остапчука Катерина, яка 10-го грудня вперше стала мамою, розказала про пологи.

Катерина також засвітила обличчя сина Тимофія і розповіла про першу ніч з ним.

"Буду спати на спині! Не на лівому чи правому боці, як останні півроку, а на спині! Боже, дякую. Про пологи напишу завтрачи післязавтра, але якщо коротко, то я б повторила", - розповіла Остапчук.


Остапчук - фото з пологового будинку
Син Остапчуків - фото
Можна побачити пів обличчя сина Остапчуків
Володимир підтримував дружину як тільки міг

Володимир підтримував дружину як тільки міг

"Батя. Хвилювався більше, ніж я. Іноді мені здавалося, що це він народжує, а я приїхала підтримати. Ходила, заспокоювала його", - пригадала новоспечена мама.

Для 40-річного Остапчука Тім став третьою дитиною, адже він уже має дочку Емілію і сина Евана від першої дружини.

Нагадаємо, про вагітність Катерина вперше повідомила у липні. Цікаво, що за 9 місяців Остапчук набрала менше 10 кіло (що занепокоїло її підписників).

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