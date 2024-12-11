"Я б повторила": дружина Остапчука розказала про перші пологи і частково показала личко сина

24-річна дружина шоумена Володимира Остапчука Катерина, яка 10-го грудня вперше стала мамою, розказала про пологи.

Катерина також засвітила обличчя сина Тимофія і розповіла про першу ніч з ним.

"Буду спати на спині! Не на лівому чи правому боці, як останні півроку, а на спині! Боже, дякую. Про пологи напишу завтрачи післязавтра, але якщо коротко, то я б повторила", - розповіла Остапчук.

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Можна побачити пів обличчя сина Остапчуків

Володимир підтримував дружину як тільки міг

"Батя. Хвилювався більше, ніж я. Іноді мені здавалося, що це він народжує, а я приїхала підтримати. Ходила, заспокоювала його", - пригадала новоспечена мама.

Для 40-річного Остапчука Тім став третьою дитиною, адже він уже має дочку Емілію і сина Евана від першої дружини.

Нагадаємо, про вагітність Катерина вперше повідомила у липні. Цікаво, що за 9 місяців Остапчук набрала менше 10 кіло (що занепокоїло її підписників).