"Куди він подінеться": дружина Павліка заявила, що зробить пластику всупереч його волі

Виявляється, співак Віктор Павлік без ентузіазму ставиться до планів своєї молодої дружини Катерини зробити пластику грудей та носа. Але вона на його думку в цьому питанні не зважає.

Свою позицію Катя пояснила "Зірковому шляху".

Віктор Павлік не хоче, щоби дружина лягала під ніж

"Ось так прокинулася одного дня і зрозуміла, що треба робити. Раз ми живемо в такий час, коли є така можливість, життя одне і треба його жити на повну, - поділилася Репяхова.

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"Зроблю все. Куди він подінеться. Я вже спитала. Він проти. Ну що я можу зробити, що він проти? Я йому теж говорю – уколи міжбрівку собі. Він не хоче. Так що тепер? Він не хоче. А я хочу. Він не робить те, що я його прошу. Тому я не робитиму те, що він мене просить", - розповіла вона.

Репяхова не з тих жінок, кому чоловіки можуть вказувати, робити чи не робити нові циці й ніс

До слова, незабаром Павліки нарешті відсвяткують своє весілля.

"Тільки поки що вирішили, що навесні. Я робитиму все вже в останній момент, я вже боюся щось заздалегідь планувати, якщо чесно. І з карантинами, і з усім іншим. Тому я за місяць швиденько все зроблю. Після того, як я вже порахувала весілля на 100 людей, я вже зрозуміла, що хочу маленьке весілля. Планували в Дніпрі робити весілля, перше наше. Нині у Києві вже", - зазначила Катя.

56-річний співак не хоче колоти собі міжбрівку

Нагадаємо, для великого дня Репяхова кілька років тому придбала аж дві весільні сукні, через що хазяйновитий Віктор Франкович із нею не розмовляв кілька годин. А нещодавно в сторіс Катерина зізналася, що їй поки не вдалося схуднути настільки, щоби влізти у вбрання нареченої. Як відомо, синові подружжя 8 місяців.

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