"Не віддам із нашої сім'ї ні копійки цій людині": дружина Павліка пригрозила його колишній судовим позовом

Хоча співак Віктор Павлік і мріє про мир і злагоду зі своїми колишньою та чинною дружинами, в самих жіночок, схоже, інші плани. Катерина Репяхова не збирається пробачати Лорі Созаєвій те, що вона назвала її тварюкою.

Лора ж не має наміру забувати про обіцянку екса лишити їй квартиру.

Лариса була третьою дружиною Павліка. Їхній спільний син пішов із життя в 2020-му фото та скріни з facebook созаєвої

Созаєва у Facebook поділилася скріном свого листування з Павліком, звинувативши ексчоловіка в тому, що він - "не чоловік", якщо тепер відмовляється від своїх слів.

Згодом жінка закрила або видалила той допис. Але на нього встигла відреагувати Репяхова.

"...Мій чоловік пообіцяв, що іще одне криве слово від неї на адресу його чи нашої сім'ї, і з нею буде розмовляти адвокат! І ділити квартиру в судовому порядку порівну, і борг, зокрема, ділити порівну!", - заявила Катя в Insta-сторіз.

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І якщо ще в жовтні мова ішла про те, щоби продати помешкання, за яке Павлік виплачує кредит, і дати Ларисі 100 тисяч доларів на купівлю нової квартири, то тепер подружжя, схоже, передумало.

Катерино, правильно пишеться "хлАднокровная тварь"

Нагадаємо, квартиру, про яку іде мова, Віктор Франкович придбав у кредит, перебуваючи в шлюбі з Ларисою.

Як розказувала Катерина, артист нині оплачує й комунальні послуги за це житло, тож щомісяця в сумі він витрачає під 60 тисяч гривень. Через це вони змушені самі жити в орендованому помешканні, не маючи змоги купити власну квартиру, адже Павлік - "не Монатік і не Олег Винник".

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