"Не віддам із нашої сім'ї ні копійки цій людині": дружина Павліка пригрозила його колишній судовим позовом

Хоча співак Віктор Павлік і мріє про мир і злагоду зі своїми колишньою та чинною дружинами, в самих жіночок, схоже, інші плани. Катерина Репяхова не збирається пробачати Лорі Созаєвій те, що вона назвала її тварюкою.

Лора ж не має наміру забувати про обіцянку екса лишити їй квартиру.

Лариса була третьою дружиною Павліка. Їхній спільний син пішов із життя в 2020-му фото та скріни з facebook созаєвої

Созаєва у Facebook поділилася скріном свого листування з Павліком, звинувативши ексчоловіка в тому, що він - "не чоловік", якщо тепер відмовляється від своїх слів.

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Згодом жінка закрила або видалила той допис. Але на нього встигла відреагувати Репяхова.

"...Мій чоловік пообіцяв, що іще одне криве слово від неї на адресу його чи нашої сім'ї, і з нею буде розмовляти адвокат! І ділити квартиру в судовому порядку порівну, і борг, зокрема, ділити порівну!", - заявила Катя в Insta-сторіз.

Спокій 55-річному Віктору Франковичу лише сниться... фото та скріни з instagram репяхової

І якщо ще в жовтні мова ішла про те, щоби продати помешкання, за яке Павлік виплачує кредит, і дати Ларисі 100 тисяч доларів на купівлю нової квартири, то тепер подружжя, схоже, передумало.

Катерино, правильно пишеться "хлАднокровная тварь"

Нагадаємо, квартиру, про яку іде мова, Віктор Франкович придбав у кредит, перебуваючи в шлюбі з Ларисою.

Як розказувала Катерина, артист нині оплачує й комунальні послуги за це житло, тож щомісяця в сумі він витрачає під 60 тисяч гривень. Через це вони змушені самі жити в орендованому помешканні, не маючи змоги купити власну квартиру, адже Павлік - "не Монатік і не Олег Винник".

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