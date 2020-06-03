Наречена про хазяйновитого Павліка: Завжди свариться, коли я купую нові речі

Виявляється, співак Віктор Павлік не з тих золотих чоловіків, які лише тішаться, коли їхня кохана витрачає гроші на красивий одяг.

Навпаки, зі своєю нареченою Катериною Репяховою 54-річний артист не розмовляв кілька годин, коли взнав, що вона дозволила собі аж дві весільні сукні.

Про недоліки та чесноти Віктора Франковича дівчина розказала в Instagram.

28-річна Катерина стане четвертою дружиною співака фото з instagram

"ВП усі свої речі завжди пере лише сам. Мені не довіряє. Іноді може і мої шкарпетки випрати вручну", - похвалилася Катя.

Зі слів Репяхової, домашні обов'язки в їхній сім'ї не розділені, і якщо вона не в гуморі готувати, Павлік із задоволенням зробить це сам.

"Усіма фінансовими питаннями в родині завідую я. ВП точно не знає, яку суму ми заробили на місяць (йому це не цікаво), а я знаю", - розказала дівчина.

"ВП завжди свариться, коли я купую нові речі. Особливо ця проблема була на початку наших стосунків. Він вважає, що жінці достатньо однієї курточки в зиму, я вважаю, що мінімум три і ще плюс шуба. Зі взуттям те саме, він вважає, що досить двох пар на сезон, ну а в мене їх хоча би 5-6", - заявила вона.

"Та зараз він уже принаймні не реагує так гостро, хоча часто я від нього ховаю нові речі та непомітно пізніше одягаю (sic). Потім говорю: та це ж старе, ти що, забув", - поділилася Катя своїм лайфхаком.

Віктор Франкович вважає, що коханій було би досить однієї курточки на зиму. Але ніт

Наречена зізналася, що вони з Віктором Франковичем полюбляють масні жарти. А ще дуже рідко сваряться.

"Ми дружно живемо та рідко сваримося (тьху-тьху). А навіть якщо і сваримося, довго не зациклюємося. Останній раз ВП не розмовляв зі мною пару годин після того, як взнав, що в мене дві весільні сукні. Він щиро не розуміє, нащо дві", - зі смайликами зізналася наречена артиста.

Як відомо, через пандемію коронавірусу парі довелося перенести своє весілля. А воно мало відбутися вже за тиждень.

Нагадаємо, колишня дружина Віктора Франковича, Лариса свого часу заявляла, що співак лише за рік залицянь до Каті витратив на неї 200 тисяч гривень, обділяючи при цьому своїх рідних. А ще жінка казала, що Репяхова - не перша, з ким велелюбний Павлік її зраджував.

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