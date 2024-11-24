Осадча на свої іменини похизувалася довгими ногами в ефектній сукні та звернулася до "невгамовних Катерин". Фото

Юлія Леськова 24 листопада, 13:23
Катерина Осадча позує для фото
Фото з Instagram Катерини Осадчої

Телеведуча Катерина Осадча, яка днями хвалилася своїми синами, звернулася до деяких своїх підписниць з привітанням та показала нові фото.

Світлини вона поділилася у своєму Instagram.

"Катерини, Катрусі, Катрі - вітаю вас з нашим Днем. Нехай Ангел оберігає невгамовних Катерин і дає сил рухати цей світ вперед", - написала Катя.


Осадча розповіла, що її мали назвати Настею.

"Але тато хотів назвати Катею, тоді мама з татом, домовилися що якщо народжусь в понеділок буду Катериною, якщо в інший день Анастасією, я народилась в понеділок", - поділилася телеведуча.

Катерина Осадча у сукні

Осадча посвітила довгими ногами

Катерина Осадча попозувала у сукні

Здається, Катерина точно знає, на чому робити акцент у своєму образі

Осадча зі святковим келихом

Осадча зі святковим келихом

Нагадаємо, раніше Катерина Осадча показалася в обтислому спортлуці, аби відігнати від себе негатив.

Раніше ТаблоID розповідав історію кохання Катерини Осадчої та Юрія Горбунова.

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