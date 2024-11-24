Осадча на свої іменини похизувалася довгими ногами в ефектній сукні та звернулася до "невгамовних Катерин". Фото
Телеведуча Катерина Осадча, яка днями хвалилася своїми синами, звернулася до деяких своїх підписниць з привітанням та показала нові фото.
Світлини вона поділилася у своєму Instagram.
"Катерини, Катрусі, Катрі - вітаю вас з нашим Днем. Нехай Ангел оберігає невгамовних Катерин і дає сил рухати цей світ вперед", - написала Катя.
Осадча розповіла, що її мали назвати Настею.
"Але тато хотів назвати Катею, тоді мама з татом, домовилися що якщо народжусь в понеділок буду Катериною, якщо в інший день Анастасією, я народилась в понеділок", - поділилася телеведуча.
Нагадаємо, раніше Катерина Осадча показалася в обтислому спортлуці, аби відігнати від себе негатив.
Раніше ТаблоID розповідав історію кохання Катерини Осадчої та Юрія Горбунова.
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