Осадча показала, як з молодшим сином ялинку прикрашала

Фото з Instagram Катерини Осадчої

Телеведуча Катерина Осадча вже активно готується до новорічних свят, тож вирішила прикрасити ялинку у компанії молодшого синочка Данила.

Частину процесу Катя виклала у сторіс Instagram.

Зірка показала, як її 3-річний син стоїть біля ялинки з новорічними іграшками в руках. Результатом прикрашання вона пообіцяла похвалитися пізніше.

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Прикрашання верхівки ялинки взяла на себе Катя. Добре, що у неї є надійний страхівник - 7-річний син Іван. А от батько сімейства все фіксує для родинного архіву

Нагадаємо, Катерина Осадча нещодавно вітала Катерин з іменинами.

Як відомо, у телеведучої є ще старший син Ілля від попередніх стосунків. Наприкінці вересня юнакові виповнилося 22 роки.