Осадча показала, як з молодшим сином ялинку прикрашала
Телеведуча Катерина Осадча вже активно готується до новорічних свят, тож вирішила прикрасити ялинку у компанії молодшого синочка Данила.
Частину процесу Катя виклала у сторіс Instagram.
Зірка показала, як її 3-річний син стоїть біля ялинки з новорічними іграшками в руках. Результатом прикрашання вона пообіцяла похвалитися пізніше.
Нагадаємо, Катерина Осадча нещодавно вітала Катерин з іменинами.
Як відомо, у телеведучої є ще старший син Ілля від попередніх стосунків. Наприкінці вересня юнакові виповнилося 22 роки.
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