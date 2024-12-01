Осадча показала, як з молодшим сином ялинку прикрашала

Юлія Леськова 1 грудня, 13:57
Катерина Осадча позує для фото
Фото з Instagram Катерини Осадчої

Телеведуча Катерина Осадча вже активно готується до новорічних свят, тож вирішила прикрасити ялинку у компанії молодшого синочка Данила.

Частину процесу Катя виклала у сторіс Instagram.

Зірка показала, як її 3-річний син стоїть біля ялинки з новорічними іграшками в руках. Результатом прикрашання вона пообіцяла похвалитися пізніше.


Молодший син Осадчої та Горбунова

Данило серйозно підійшов до свого завдання

Син Катерини Осадчої з іграшною
Хлопчик уважно виконує місію
Горбунов і Осадча прикрашають ялинку
Прикрашання верхівки ялинки взяла на себе Катя. Добре, що у неї є надійний страхівник - 7-річний син Іван. А от батько сімейства все фіксує для родинного архіву

Нагадаємо, Катерина Осадча нещодавно вітала Катерин з іменинами.

Як відомо, у телеведучої є ще старший син Ілля від попередніх стосунків. Наприкінці вересня юнакові виповнилося 22 роки.

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