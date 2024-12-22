"Топазове весілля": Осадча привітала батьків з 44-річчям шлюбу та показала рідкісні фото з ними

Юлія Леськова 22 грудня, 11:15
Катерина Осадча позує для фото
Фото з Instagram Катерини Осадчої

Телеведуча Катерина Осадча показала рідкісні фото з батьками та привітала їх з топазовим весіллям. Тато та мама зірки відсвяткували 44 роки шлюбу.

Світлинами вона поділилася у своєму Instagram.

"Сьогодні у нас родинне свято, про яке я постійно забуваю. Цього року не забула. Чекаємо на гостей, накриваємо стіл", - написала Катя.


Телеведуча додала, що її батьки святкують 44-ту річницю шлюбу.

"Побралися в день зимового сонцестояння 21 грудня, і це був не вибір. В радянські часи дату не вибирали. Топазове весілля", - написала Осадча.

Батьки телеведучої Катерини Осадчої

Катя показала свої батьків

Батьки Катерини Осадчої святкують річницю

Річницю шлюбу батьків святкували у родинному колі

Катерина Осадча з сином Іваном і батьками

На кого більше схожа Катя - на маму чи на тата?

Скріншот з Instagram Катерини Осадчої

Нагадаємо, нещодавно Катерина Осадча показувала, як прикрашала ялинку з молодшим сином.

Як відомо, Осадча частенько тішить підписників сімейним контентом.

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