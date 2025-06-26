Кеті Перрі та Орландо Блум розійшлися після майже 10 років разом - ЗМІ

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Схоже, шанувальникам американської співачки Кеті Перрі та британського актора Орландо Блума вже не вдасться побачити, як їхні улюбленці нарешті вирушать до вівтаря. Пара, яка була разом майже 10 років, скасувала заручини та розійшлася.

Про це джерело, наближене до 40-річної Кеті та 48-річного Орландо, повідомило US Magazine.

"Кеті та Орландо розійшлися, але по-дружньому", - запевнив співрозмовник журналу.

Кеті та Орландо більше не разом Фото Getty Images

"Наразі чвар нема. Звісно, Кеті засмучена, але відчуває полегшення через те, що їй не треба проходити через іще одне розлучення, бо то був найгірший період у її житті", - додав він.

Зі слів джерела, до розриву все йшло вже давно, напруга в стосунках Блума з Перрі існувала місяцями. Вони мешкали нарізно з квітня, відколи в артистки розпочався гастрольний тур. Але саме робота нині й відволікає Кеті від переживань.

Нагадаємо, про романтичні стосунки Перрі та Блума світ дізнався в січні 2016-го, коли голуб'ята разом засвітилися на афтепаті Golden Globes. У 2017-му зірки розбіглися, але менш ніж за рік возз'єдналися, а в 2019-му оголосили про свої заручини. В серпні 2020-го на світ з'явилася їхня донька, яку назвали Дейзі Дав.

Як відомо, Кеті Перрі була заміжня за коміком Расселом Брендом. Той шлюб розпався в 2012-му. Блум був одружений із супермоделлю Мірандою Керр та має від неї 14-річного сина Флінна. Експодружжя, розійшовшись у 2013-му, зберегло дуже теплі стосунки. Ба більше, Кеті теж подружилася з Мірандою і навіть називала її своєю сестрою.