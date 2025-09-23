Урок стилю від принцеси: Міддлтон рожевим бантом на шиї освіжила свій стриманий сірий лук. Фото

Тамара Кудрявченко - 23 вересня, 17:15

Принцеса та принц Вельські разом завітали до школи в Саутпорті, щоби підтримати батьків та родичів дівчат з танцювального класу, яких у 2024 вбив 19-річний нападник. 

Кейт і Вільм також поспілкувалися з учнями молодшої та початкової школи. 

Для такого важливого візиту принцеса Вельська обрала стриманий сірий образ, що складався з пальта, брюк, човників на підборах та сумочки. Однак освіжити свій вигляд Міддлтон вирішила блузкою з бантом на шиї блідо-рожевого кольору. 

Кейт Міддлтон у стильному луці

Класичний сірий і біло-рожевий разом виглядають неймовірно стильно і свіжо

Фото Getty Images

Це майстерне поєднання кольорів вкотре підкреслило тонке почуття смаку і стилю 43-річної Кейт, яке вона неодноразово демонструвала у своїх образах. 

Так, днями під час зустрічі з першою леді США Міддлтон вигуляла затишний осінній образ з трендовими деталями. А ще нещодавно принцеса вразила мережу своїм вмінням робити пучок без гумки та заколки. 

Читайте також:

Міддлтон у блузі з рюшами та з оновленим кольором волосся підтримала жіночу команду з регбі

Міддлтон у елегантному total black і перлах Єлизавети ІІ приєдналася до чоловіка на сумній події. Фото

Міддлтон у бордовому платті-пальті та з брошкою Діани привітала Трампа з дружиною в трендовому капелюсі. Фото

Кейт Міддлтон
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів