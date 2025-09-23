Урок стилю від принцеси: Міддлтон рожевим бантом на шиї освіжила свій стриманий сірий лук. Фото
Принцеса та принц Вельські разом завітали до школи в Саутпорті, щоби підтримати батьків та родичів дівчат з танцювального класу, яких у 2024 вбив 19-річний нападник.
Кейт і Вільм також поспілкувалися з учнями молодшої та початкової школи.
Для такого важливого візиту принцеса Вельська обрала стриманий сірий образ, що складався з пальта, брюк, човників на підборах та сумочки. Однак освіжити свій вигляд Міддлтон вирішила блузкою з бантом на шиї блідо-рожевого кольору.
Це майстерне поєднання кольорів вкотре підкреслило тонке почуття смаку і стилю 43-річної Кейт, яке вона неодноразово демонструвала у своїх образах.
Так, днями під час зустрічі з першою леді США Міддлтон вигуляла затишний осінній образ з трендовими деталями. А ще нещодавно принцеса вразила мережу своїм вмінням робити пучок без гумки та заколки.
