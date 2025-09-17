Міддлтон у елегантному total black і перлах Єлизавети ІІ приєдналася до чоловіка на сумній події. Фото

Марія Ткаченко - 17 вересня, 10:15
Принц Вільям і Кейт Міддлтон
Фото Getty Images

16-го вересня королівська родина Великої Британії провела в останню путь герцогиню Кентську Кетарін, яка пішла з життя в віці 92 років. Прощання з дружиною принца Едварда, кузена Єлизавети ІІ відбулося в Вестмінстерському соборі в Лондоні.

Король Чарльз ІІІ був на ньому сам, позаяк його дружина Камілла нездужала. Принц Вільям та Кейт Міддлтон же прийшли удвох.

Король Чарльз

У короля Чарльза дуже теплі стосунки з невісткою

Фото Getty Images

На 43-річній принцесі Вельській була чорна сукня від Roland Mouret, пише Hello!. В 2021-му році Кетрін надягала її на похорон принца Філіпа. Також на ній був капелюшок із вуаллю та прикраси з перлами, які колись належали королеві Єлизаветі.

Королівська родина Британії

Представники королівської родини зібралися попрощатися з герцогинею Кентською

Фото Getty Images

Нагадаємо, це кольє було на Кетрін, коли до Лондона приїжджав правитель Катару. Як відомо, Міддлтон та дружині принца Гаррі, Меган Маркл перейшли в спадок і деякі прикраси принцеси Діани

Кейт Міддлтон Королівська родина
