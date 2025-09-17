Міддлтон у бордовому платті-пальті та з брошкою Діани привітала Трампа з дружиною в трендовому капелюсі. Фото

17 вересня принц і принцеса Вельські прибули до Віндзорського замку, аби зустріти президента США Дональда Трампа і першу леді Меланію Трамп під час їхнього офіційного візиту до Британії.

Для події Кейт Міддлтон вдягнула бордову сукню-пальто від свого улюбленого бренду Emilia Wickstead, капелюшок з сіткою в тон і невелику сумочку Chanel. Верхній одяг вона доповнила брошкою, яку носила принцеса Діана.

Меланія ж зупинила свій вибір на чорному приталеному жакеті та спідниці до коліна в тон. На голові у неї був капелюх трендового фіолетового кольору.

Принц і принцеса Вельські зустріли американське подружжя, коли те виходило з літака Фото WPA Pool/Getty Images

Принц Вільям для події вбрався в темний костюм та пальто Кадр з відео theroyalfamily

Кейт і принц Вільям поспілкувалися з Дональдом і Меланією

Король Чарльз ІІІ та його дружина Камілла також привітали Трампів

За інформацією Daily Mail, Трамп звернувся до Міддлтон з фразою: "Ти така красива", коли побачив її вперше під час цієї зустрічі.

Зазначимо, Кейт частенько з'являється в пальто схожих фасонів. Від цього ж бренду у неї є варіант у блакитному кольорі. А нещодавно вона в ошатній червоній сукні поспілкувалася з Емманюелем Макроном та вигуляла масляно-жовтий аутфіт на прийомі у Букінгемському палаці.

А щодо Меланії, то недавно вона позувала у вбранні з хижим принтом та у чорному смокінгу провела вечерю в Білому домі. Якось ТаблоID розповідав, як змінювався стиль першої леді з роками.