Міддлтон у бордовому платті-пальті та з брошкою Діани привітала Трампа з дружиною в трендовому капелюсі. Фото

Карина Тімкова - 17 вересня, 17:45

17 вересня принц і принцеса Вельські прибули до Віндзорського замку, аби зустріти президента США Дональда Трампа і першу леді Меланію Трамп під час їхнього офіційного візиту до Британії.

Для події Кейт Міддлтон вдягнула бордову сукню-пальто від свого улюбленого бренду Emilia Wickstead, капелюшок з сіткою в тон і невелику сумочку Chanel. Верхній одяг вона доповнила брошкою, яку носила принцеса Діана.

Меланія ж зупинила свій вибір на чорному приталеному жакеті та спідниці до коліна в тон. На голові у неї був капелюх трендового фіолетового кольору.

Кейт Міддлтон і принц Вільям в ошатних луках зустрілися з Трампами

Принц і принцеса Вельські зустріли американське подружжя, коли те виходило з літака

Фото WPA Pool/Getty Images

Кейт Міддлтон у бордовому пальті і принц Вільям у чорному привітали Трампа у Британії

Принц Вільям для події вбрався в темний костюм та пальто

Кадр з відео theroyalfamily
Кейт Міддлтон і Меланія Трамп продемонстрували свою елегантність на зустрічі

Кейт і принц Вільям поспілкувалися з Дональдом і Меланією

Король Чарльз, Кейт Міддлтон і принц Вільям попозували з Дональдом Трампом

Король Чарльз ІІІ та його дружина Камілла також привітали Трампів

За інформацією Daily Mail, Трамп звернувся до Міддлтон з фразою: "Ти така красива", коли побачив її вперше під час цієї зустрічі.

Зазначимо, Кейт частенько з'являється в пальто схожих фасонів. Від цього ж бренду у неї є варіант у блакитному кольорі. А нещодавно вона в ошатній червоній сукні поспілкувалася з Емманюелем Макроном та вигуляла масляно-жовтий аутфіт на прийомі у Букінгемському палаці.

А щодо Меланії, то недавно вона позувала у вбранні з хижим принтом та у чорному смокінгу провела вечерю в Білому домі. Якось ТаблоID розповідав, як змінювався стиль першої леді з роками.

Читайте також:

"Діва", меседж рішучості та надлишок фотошопу: в мережі обговорюють офіційний портрет Меланії Трамп. Фото

Меланія Трамп відмовилася знятися для обкладинки Vanity Fair: як відреагували працівники глянцю

Кейт Міддлтон у Лондоні вигуляла елегантну сукню в клітинку з ретро-комірцем

Міддлтон у елегантному total black і перлах Єлизавети ІІ приєдналася до чоловіка на сумній події. Фото

Кейт Міддлтон принц вільям
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів