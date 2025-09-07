Міддлтон у блузі з рюшами та з оновленим кольором волосся підтримала жіночу команду з регбі

Юлія Леськова - 7 вересня, 10:22
Принцеса Вельська Кейт Міддлтон позує для фото
Принцеса Вельська Кейт Міддлтон відвідала чемпіонат світу з регбі серед жінок. На стадіон дружина принца Вільяма завітала у елегантному образі.

Кейт одягнула чорний штанний костюм та білу блузу з рюшами від бренду Knatchbull, доповнивши свій образ мінімалістичними прикрасами, зокрема сережками Cartier.


Однак увагу публіки привернула її зачіска. Кейт, яка днями засвітилася з блондом, здається, вирішила повернутися до свого фірмового кольору волосся - каштанового.

Кейт Міддлтон на чемпіонаті з регбі
Здається, Міддлтон вирішила перефарбувати волосся ближче до того тону, який носила вже багато років
Нагадаємо, з оновленим кольором волосся Кейт Міддлтон відвідала музей у Лондоні.

До речі. принц Вільям та принцеса Кейт переїжджають зі свого котеджу Аделаїда у маєток Форест Лодж.

Кейт Міддлтон
