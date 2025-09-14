За один швидкий рух: Міддлтон вразила вмінням робити елегантний пучок без гумки

Юлія Леськова - 14 вересня, 11:11
Кейт Міддлтон позує для фото
Фото Getty Images

Дружина принца Вільяма, принцеса Вельська Кейт Міддлтон під час свого візиту на підприємство, яке займається ручним дизайном меблевих тканин, вразила вмінням робити елегантний пучок без шпильок, гумки та дзеркала.

Підприємці запропонували принцесі спробувати зробити власноруч розпис на тканині, тож Кейт, перед тим як взятися до справи, вирішила зібрати волосся, аби воно не заважало.

У мережі навіть почали жартувати, що Кейт має обов'язково показати шанувальницям туторіал свого елегантного пучка.


Кейт Міддлтон робить зачіску

Принцеса майже одним рухом зібрала довге волосся у пучок

Скріншот з TikTok
Кейт Міддлтон елегантно зібрала волосся

Тепер шанувальники королівської родини вимагають відеоурок з вкладання волосся

Кейт Міддлтон на текстильній фабриці
Ось такий результат у неї вийшов
@royalenthusiasm The hair that makes the headlines 😮‍💨 #princessofwales #princesskate #princesscatherine #katemiddleton #fyp ♬ LOVE THERAPHY - FELIS TIGRIS

Нагадаємо, нещодавно Кейт взялася експериментувати з волоссям і з'явилася на публіці з блондом. Щоправда, за кілька днів вона знову затонувала його ближче до свого звичного кольору.

Крім того, днями Кейт в елегантному штанному костюмі відвідала текстильні мануфактури у графствах Саффолк та Кент. 

