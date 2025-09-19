Сільський вайб + тренди: Міддлтон на прогулянку з першою леді США вдягнула затишний осінній лук

Принцеса Вельська Кейт Міддлтон вкотре продемонструвала своє вміння поєднувати власний стиль з трендами, вигулявши затишний осінній лук під час знайомства першої леді США Меланії Трамп зі скаутами в Віндзорі.

Дружина принца Вільяма вдягнула жакет кльору хакі від Me+Em, коричневу спідницю міді від Ralph Lauren та темно-коричневі замшеві чоботи, які є супермодними цієї осені.

Демонструючи ідеальну гру тонів в одному луці, Кейт також вбралася у коричневий светр, доповнивши його шовковою хусткою в тон жакету.

Така спідниця, як у принцеси, в поєднанні з чоботами є популярним трендом цього сезону, пише Vogue.

Меланія Трамп теж у трендовому фасоні жакета, та ще й з замші

Шоколадно-коричневий також є ключовим кольором сезону, і такі бренди, як Saint Laurent, Victoria Beckham та The Row, обрали цей відтінок для сезону осінь-зима 2025. Хоча насправді Кейт Міддлтон вже кілька років носить коричневі замшеві чоботи.

Нагадаємо, 17-го вересня, у день приїзду президента США Дональда Трампа до Лондона, Кейт Міддлтон вигуляла стильну сукню-пальто. А ввечері того ж дня на бенкеті принцеса була у вишуканому платті з мереживом.