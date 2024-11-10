У перлах Діани та вся в чорному: Кейт Міддлтон повернулася до обов'язків після лікування онкології. Фото

Принцеса Вельська Кейт Міддлтон вперше після лікування раку повернулася до виконання своїх обов'язків. Ввечері 9 листопада вона разом з принцом Вільямом приєдналася до королівської родини на щорічному Фестивалі пам'яті в Королівському Альберт-холі.

На публіці Кейт з'явилася в елегантній сукні А-силуету з V-подібним вирізом. На груди принцеса причепила брошку у вигляді червоного маку (символ пам'яті жертв всіх військових та цивільних збройних конфліктів, - ред.). Свій образ Кейт доповнила чорними туфлями на підборах та клатчем.

На захід вшанування пам'яті Міддлтон прийшла у Total black Фото Getty Images

Але окремо варто виділити прикраси Кейт. До свого аутфіту Міддлтон підібрала сережки з перлів "Коллінгвуд", які належали матері Вільяма, принцесі Діані. Також вона додала до них намисто з перлин від британського бренду Monica Vinader.

Реклама:

Свої руки Кейт прикрасила культовою каблучкою з сапфіром.

До речі, експертка з мови тіла Джуді Джейм спеціально для видання Daily Mail проаналізувала поведінку Кейт та Вільяма на вечорі вшанування пам'яті.

Здається, принц щасливий знову відвідувати заходи з дружиною Фото Getty Images

Експертка каже, що Вільяму було важко утриматися, аби не доторкнутися до своєї дружини, він то обіймав її за талію, то тримав за руку, ніби оберігав її.

Під час всього заходу Кейт та Вільям перешіптувалися та кидали одне на одного ніжні погляди. Це свідчить про "взаємну прихильність".

Нагадаємо, у березні цього року Кейт Міддлтон оголосила про те, що у неї виявили рак.

Як відомо, Кейт впродовж літа з'являлася на публіці. Вона відвідала парад до дня народження короля Чарльза ІІІ, а також разом із донькою принцесою Шарлотою показалася на Вімблдонському турнірі.