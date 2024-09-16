"Вона розцвіла": брат Міддлтон розповів про щасливі стосунки сестри з принцом Вільямом
Молодший брат принцеси Вельської Кейт, Джеймс Міддлтон випустив книгу спогадів, яку назвав "Знайомтеся з Еллою: собака, яка врятувала мені життя". Але розказує він у ній не лише про Еллу, спаніеля, якого обожнював і через чию смерть досі сумує.
37-річний Джеймс тепло відгукується про свого зятя, принца Вільяма і розказує, як добре вплинув він на його сестру.
Про це повідомляє People.
Міддлтон не став приховувати, що спершу "перевіряв" нового кавалера Кетрін.
"Чи заслуговує він на мою сестру? Він мав заслужити мою довіру", - пояснив чоловік.
Народженню довіри та симпатії до Вільяма посприяло те, як принц добре ладнав із Еллою, на той момент іще цуценям - пестив її, питав, чи не треба її вигуляти тощо.
Про заручини Вільяма і Кейт сім'ї повідомили напередодні офіційного оголошення.
"Вільям уже так довго був у нашому житті і ми його дуже полюбили. Він сприймався як наш старший брат, і вони з Кетрін дуже одне одному підходили, просто те що треба одне для одного", - розказав Джеймс.
Водночас, визнає чоловік, бачити наступного дня фото сестри на перших шпальтах газет стало чимось таким, що в голові не вкладалося.
Зі слів Міддлтона, принцу Вільяму пощастило одружитися з такою талановитою і скромною жінкою, як Кетрін. А Кетрін - що їй дістався такий чоловік, який про неї піклується.
"Було так прекрасно бачити, як він зробив її впевненішою в собі. Вона розцвіла. Я знав, що він дбатиме про неї, і він робить це до досі", - запевнив Джеймс.
Нагадаємо, в 2021-му році Міддлтон одружився зі своєю коханою Алізе, з якою познайомився завдяки тій-таки Еллі. Пара виховує спільного сина, якого звати Ініго.
Як відомо, батьки Кейт, Піппи і Джеймса Міддлтонів, Майкл та Керол нещодавно зявилися в зворушливому сімейному відео, яким принцеса сповістила, що завершила хіміотерапію.
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