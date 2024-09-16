"Вона розцвіла": брат Міддлтон розповів про щасливі стосунки сестри з принцом Вільямом

Джеймс Міддлтон - брат принцеси Вельської Кейт Фото з Instagram Міддлтона

Молодший брат принцеси Вельської Кейт, Джеймс Міддлтон випустив книгу спогадів, яку назвав "Знайомтеся з Еллою: собака, яка врятувала мені життя". Але розказує він у ній не лише про Еллу, спаніеля, якого обожнював і через чию смерть досі сумує.

37-річний Джеймс тепло відгукується про свого зятя, принца Вільяма і розказує, як добре вплинув він на його сестру.

Про це повідомляє People.

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Міддлтон випустив книгу спогадів

Міддлтон не став приховувати, що спершу "перевіряв" нового кавалера Кетрін.

"Чи заслуговує він на мою сестру? Він мав заслужити мою довіру", - пояснив чоловік.

Народженню довіри та симпатії до Вільяма посприяло те, як принц добре ладнав із Еллою, на той момент іще цуценям - пестив її, питав, чи не треба її вигуляти тощо.

Джеймс - затятий собачник

Про заручини Вільяма і Кейт сім'ї повідомили напередодні офіційного оголошення.

"Вільям уже так довго був у нашому житті і ми його дуже полюбили. Він сприймався як наш старший брат, і вони з Кетрін дуже одне одному підходили, просто те що треба одне для одного", - розказав Джеймс.

Водночас, визнає чоловік, бачити наступного дня фото сестри на перших шпальтах газет стало чимось таким, що в голові не вкладалося.

Зі слів Міддлтона, принцу Вільяму пощастило одружитися з такою талановитою і скромною жінкою, як Кетрін. А Кетрін - що їй дістався такий чоловік, який про неї піклується.

Джеймс не сумнівається в тому, що Вільям і Кейт кохають одне одного і щасливі разом Фото Getty Images

"Було так прекрасно бачити, як він зробив її впевненішою в собі. Вона розцвіла. Я знав, що він дбатиме про неї, і він робить це до досі", - запевнив Джеймс.

Нагадаємо, в 2021-му році Міддлтон одружився зі своєю коханою Алізе, з якою познайомився завдяки тій-таки Еллі. Пара виховує спільного сина, якого звати Ініго.

Як відомо, батьки Кейт, Піппи і Джеймса Міддлтонів, Майкл та Керол нещодавно зявилися в зворушливому сімейному відео, яким принцеса сповістила, що завершила хіміотерапію.







