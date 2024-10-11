Шоколад і бургунді: Міддлтон у трендових кольорах осені вперше після завершення хіміотерапії з'явилася на публіці
10-го жовтня принцеса Вельська Кейт Міддлтон після успішної боротьби з раком здійснила першу офіційну публічну появу на людях.
Її Високість склала компанію чоловіку, принцу Вільяму, що виявилася несподіваною для багатьох, адже присутність Кейт не була анонсована. Разом королівське подружжя завітало до соціального центру Southport Community.
Для виходу вона обрала бордову мідісукню в білий горошок, яку доповнила темно-коричневим пальто та човниками такого ж кольору.
Як відомо, раніше Її Високість вже брала участь в офіційних заходах. Проте це був прийом у Букінгемському палаці, де вона зустрілася із 16-річною фотографкою, яка у той час також боролася з раком.
Нагадаємо, принцеса Вельська також під час проходження лікування зрідка показувалася на людях. Одним з таких моментів був ролик до Олімпійських ігор-2024, в якому Кейт з’явилася разом з чоловіком.
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