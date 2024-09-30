"Увімкнула Меган": інсайдер розказав, через що Міддлтон наразилася на хейт і як його сприйняла

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Принцеса Вельська Кетрін, котра за результатами цьогорічного опитування є найсимпатичнішою британцям представницею королівської родини, стикнулася нещодавно з хейтом. Це стало прикрою несподіванкою для неї самої.

Що стало причиною і як сприйняла негатив по відношенню до себе дружина принца Вільяма, розказало джерело In Touch.

Так, неоднозначну реакцію в глядачів викликало сімейне відео, яким Кетрін повідомила, що закінчила хіміотерапію. Наприклад, відома письменниця, юристка та політична оглядачка Шола Мос-Шогбаміму в Х написала, що ролик можна сприймати як піар-крок, мета якого - реабілітація іміджу королівської родини.

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"Важливо те, що це відео підсвічує величезну реальність - те, що існують тисячі британців, які проходять через рак (який неможливо попередити), які не мають опції не працювати, яку має вона, і справді потерпають так, як ніколи не потерпатиме Кетрін...", - зазначила вона, навівши як приклад людей, котрі через зубожіння не витягують оплату опалення взимку, змушені звертатися до банків їжі тощо.

Кейт не очікувала, що відео з доброю новиною про її здоров'я може викликати не лише позитивну реакцію публіки Фото Getty Images

Дехто з коментаторів назвав відео "крінжовим", "несмаком" та "голлівудською короткометражкою", яка змальовує зцілення від раку не так, як воно виглядає у реальному житті.

"Це стало для Кейт жорстким нагадуванням про те, що коли виходиш на широкий загал, то завжди матиме місце цинізм. Скільки б вона не намагалася не читати нічого негативного, важко ігнорувати те, що деякі люди кажуть, що вона "увімкнула Меган Маркл" і що те - відео - перебор і надто зрежисоване", - зазначив інформатор.

Із його слів, Кетрін серйозно ставиться до сприйняття її публікою та дуже старається не схибити. Тож ця критика завдала принцесі сильних страждань.

"Інцидент зі скандалом через фейкове фото, що стався раніше цього ж року, став для неї кошмаром, і це відбулося в такий тяжкий у її житті час, коли вона недобре почувалася, але ще не повідомила новину (про своє онкологічне захворювання). Вона визнала, що то була помилка, що їй не треба було використовувати фотошоп, і взяла на себе відповідальність. Але цього разу вона не вважає, що заслуговує на критику", - розказав співрозмовник видання.

Принцеса дуже засмучена через хейт Фото Getty Images

"Вона щиро приголомшена тим, що люди намагаються її розірвати, коли вона була така щира і вразлива", - пояснив він.

Зі слів джерела, цей болісний досвід змучив Кетрін передивитися її позицію відкритості по відношенню до публіки.

Нагадаємо, герцогиню Сассекську Меган Маркл неодноразово звинувачували у лицемірстві, а ще в тім, що інколи вона дещо викривляє факти, щоби додати своїм словам більшої драматичності.