Кардашян у костюмі левиці звинуватили у бажанні затьмарити свою 10-річну дочку. Фото
Американська теледіва Кім Кардашян вміє привертати увагу до себе. Й інколи, на думку її власних фанатів, робить вона це аж занадто добре.
Як пише Daily Mail, чергова фотосесія Кардашян стала приводом для дискусій та критики в бік теледіви. Вся справа в тому, що вона повторила образ власної дочки Норт, яка днями знялася у жовтому костюмі левенятка Сімби з мультфільму "Король лев".
Так от Кім звинуватили у намаганні вкрасти "момент слави" у дочки. Мовляв, Кардашян треба "все обернути на себе".
"Ти не змогла власній доньці дати цей момент, тобі треба було також одягти цей костюм", – написав один з коментаторів.
"Давайте, обернемо це все на мене", – саркастично написала інша підписниця.
"Чому вона не може спокійно дати будь-кому насолодитися їхнім моментом? Завжди їй треба переграти, копіюючи оригінал", – йдеться в іншому коментарі.
Цікаво, що Кардашян часто прилітає від власних підписників. Наприклад, на день народження сестри Кортні теледіва запостила фото з нею. І на думку підписників, Кім хвилювалася лише про те, як сама виглядала на знімку.
Нагадаємо, Кардашян не єдина представниця своєї родини, якій прилітає у соцмережах. Зокрема, Кайлі Дженнер якось розкритикували за вульгаризацію церковного свята.
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