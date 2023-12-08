Старший син Кернеса розповів, чи спілкується з братами і сестрою та як вони поділили "незліченні багатства" батька

Старший син колишнього мера Харкова, Геннадія Кернеса, який помер 17-го грудня 2020 року, Кирило Кернес розповів, чи спілкується зі своїми братами та сестрою по батьку - Данилом, Родіоном та Софією.

У розмові з Дмитром Гордоном Кирило також зізнався, чи залишив Кернес заповіт та як розподілили його гроші спадкоємці.

Як відомо, у Кернеса залишилося троє рідних дітей від різних жінок - Кирило, Данило та Софія, та пасинок від Оксани Гайсинської, Родіон, який називав вітчима своїм батьком.

Кернес з синами: Родіоном, Кирилом та Данилом

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"Я спілкуюся з Данилом, із Софією. У нас дружні стосунки. Софія навчається, Данило працює, допомагає армії й людям. Займаємося своєю роботою, якої нас навчив батько. На першому плані в нього був Харків. І нам як дітям це не дуже подобалося. Тому що доводилося його розділяти. Але ми зрозуміли, навіщо він це робить, ми прийняли це. І я можу впевнено сказати, що Харків був для мого батька як син. Тому нас не троє – більше трошки", - зауважив Кирило Кернес.

"Софія навчається за кордоном. Данило, здається, у Києві. Родіон, здається, теж в Україні перебуває", - додав він.

На запитання Гордона про те, як поділили спадщину Кернеса, котра, за чутками, налічувала неабиякі багатства, його син зазначив:

"Щодо незліченних багатств – я думаю, це перебільшення журналістів. Хто це підраховував, невідомо. Я вам можу сказати так: заповіту батько не лишав. Усе, що було оформлено на нього, розподілено між законними спадкоємцями на підставі свідоцтва про спадщину. І жодних питань щодо спадщини між спадкоємцями немає й не було".

Первісток Геннадія Кернеса запевнив, що має дружні стосунки з обома братами і сестрою і всі вони не мають жодних майнових претензій одне до одного Фото з Instagram

Після смерті Кернеса стало відомо, що в нього залишилася дочка Софія від жінки на ім'я Ольга Муравицька

Тоді Гордон уточнив, чи всі діти отримали рівну частку спадщини, бо відомо, що на останню дружину – Оксану Гайсинську – і сина Родіона переоформлено майно й частки в підприємствах на суму понад 1,3 млрд гривень.

"Ви називаєте суми... Мені невідомо про ці суми. Я можу ще раз наголосити: усе, що було в Геннадія Адольфовича, розподілено в рівних частинах між законними спадкоємцями в межах чинного законодавства. Щодо Оксани й Родіона, напевно, краще запитання адресувати їм", - зазначив Кирило.

Оксана Гайсинська була поруч із чоловіком до самої смерті

Нагадаємо, про існування у Кернеса ще й доньки Софії стало відомо вже після його смерті. Оксана Гайсинська тоді переписала частину бізнесу на матір дочки свого покійного чоловіка - Ольгу Муравицьку.