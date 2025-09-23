"Не знаю, як це все налагодити": KOLA зізналася, як розлука позначається на її стосунках із чоловіком

Співачка KOLA (Анастасія Прудіус), яка вже два роки одружена з чоловіком на ім'я В'ячеслав, який мешкає в Ізраїлі, зізналася, що бачаться вони рідко і вона не знає, як тому зарадити.

Зі слів зірки, коли розлука триває довго, вона відвикає від коханого і, зустрівшись, мусить наново до нього "приростати".

Про це 32-річна Анастасія розповіла в програмі "Тур зірками".

В'ячеслав - людина непублічна, і Анастасія не показує його обличя на широкий загал Фото з Instagram KOLA

"Ми як не бачилися, так і не бачимося. Я не знаю, як це все налагодити. Це насправді дуже складно. Я дуже сумую, і він дуже сумує. Я дуже рідко там буваю, він дуже рідко тут буває", - поділилася KOLA.

"Я йому кажу, що я його зустрічаю завжди і не розумію, що це за мужчина. Тобто мені треба днів 10, щоб я зрозуміла, що це мій чоловік, щоб я приросла до нього знову і відчувала його максимально. Тому що коли в тебе забита голова роботою, коли ти постійно в думках, коли ти отак вскочив з літака, заскочив додому, треба час, щоб якось звикнути. Я така людина. А інколи ні. Якщо відстань була короткою, то швидше це відбувається. Якщо ми не бачилися два-три місяці – це капець", - визнала вона.

Як відомо, В'ячеслав на 13 років старший за зіркову дружину. Вони познайомилися на благодійному концерті KOLA під час повномасштабної війни. Нагадаємо, в обранця Насті є діти від попередніх стосунків. Артистка розповідала, чи ладнає з ними і чи готова завести з В'ячеславом спільного малюка.