KOLA показалася у ліжку в обіймах коханого та подякувала йому за гумор. Відео

KOLA нарешті показала свого чоловіка… ну, майже Скрін з Instagram

Співачка KOLA, яка довго зберігала у секреті особисте життя, нарешті дала прихильникам можливість хоч трохи зазирнути за завісу її шлюбу.

У своєму Instagram вона опублікувала відео, на якому показала ніжні моменти з коханим.

У ролику 32-річна KOLA та її обранець насолоджуються відпочинком — весело проводять разом час, обіймаються і цілуються. Щоправда, роздивитися обличчя В’ячеслава майже неможливо: у кадрі видно лише його руки, ноги та ледь помітно частину обличчя, яке співачка кокетливо прикрила своїми ногами.

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Артистка ховає обличчя коханого усіма способами

"Дякую моєму чоловікові за гумор, любов, терпіння та поцілунки", — написала артистка.

Про чоловіка артистки відомо небагато. Його звати В’ячеслав, він українець, але вже тривалий час живе в Ізраїлі. Відомо також, що він старший за співачку на 13 років, однак ця різниця у віці зовсім не впливає на їхні стосунки. У 2023 році В’ячеслав освідчився Насті (справжнє ім'я артистки) і відтоді вона старанно оберігає його від публіки.

Хоча деталі про чоловіка зірка і приховує, вона ділиться іншими подробицями з їхнього життя. Наприклад, нещодавно вона розповіла про дорогі подарунки від коханого. Також Анастасія казала, чи готова народити дитину.