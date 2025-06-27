"Це був чудовий день": KOLA привітала чоловіка з річницею шлюбу та показала їхні весільні фото

Співачка KOLA (Анастасія Прудіус) привітала з другою річницею шлюбу свого чоловіка В'ячеслава. У Instagram вона опублікувала красиві кадри з весілля, яке вони з коханим зіграли у Празі.

"Вітаю з нашою річницею. Ця пісня для тебе. Це був чудовий день, дякую тобі за нього! Лише наш день і такий особливий. Мені дуже шкода, що цей рідкий момент щастя в моєму житті всі мої друзі не змогли розділити зі мною, через те, що в моїй країні війна", - зізналася 32-річна Настя.

KOLA та її коханий відзначили паперове весілля

"Після перемоги будемо святкувати в Україні з моїми друзями, за великим столом! Нарешті зможуть приїхати твої батьки, діти, друзі і я буду показувати їм Україну! Будемо співати пісні, запросимо співачку KOLA ( я домовлюсь, вона буде) і будемо святкувати не тільки наше свято, а і нашу перемогу!!!Обіцяю. І ти мені обіцяй, бо я знаю твої графіки", - попередила вона.

Співачка показала досі небачені кадри зі свого найщасливішого дня

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Обличчя свого обранця Прудіус широкому загалу не показує

Нагадаємо, обранець Прудіус старший її на 13 років. Він народився в Дніпрі, але вже давно мешкає в Ізраїлі. Артистка розповідала, як вони познайомилися, як Слава їй освідчився і як її прийняли його діти.