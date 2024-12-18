Актриса порно, яка крутила з нареченим Меган Фокс, розсекретила його химерну забаганку

MGK та Меган Фокс Фото Getty Images

Подейкують, американська акторка Меган Фокс та музикант Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер) розійшлися через його листування з іншими жінками. Підлити олії в вогонь вирішила одна з колишніх пасій артиста, порноактриса Амія Майлі.

Дівчина, з якою Колсон деякий час крутив паралельно з Меган, нещодавно поділилася спогадами про це у подкасті "Inside OnlyFans", пише Ace Showbiz.

Амія Майлі має що розказати про екса Меган Фокс Фото з Instagram Майлі

Зі слів Амії, вони з MGK зустрічалися кілька тижнів приблизно у 2017-му році, а потім знову зійшлися вже коли він був із Меган.

"Ми поновили зв'язок кілька років тому. Гадаю, мабуть, ми були трохи паралельно з Меган, а він досі був, так, специфічною людиною", - сказала акторка фільмів для дорослих.

"Він був би ідеальний для OnlyFans, якби не був настільки емоційно нестабільним", - зазначила вона.

Схоже, MGK полюбляє пишногрудих брюнеток

Співрозмовниці попросили Майлі розказати щось дивне та божевільне про Бейкера, і в неї така історія знайшлася.

"Він пив мої сциклі", - пригадала Амія, продемонструвавши, як Machine Gun Kelly це робив.

Як повідомив інформатор Radar Online, 34-річний Колсон - людина, яка не бачить меж у своїх бажаннях. Імовірно, його екстравагантні капризи по відношенню до Меган Фокс зрештою переповнили чашу її терпіння.

"Він - дикий хлопець, і Меган дійшла до точки, коли вже не могла цього витримувати", - сказав співрозмовник видання.

Нагадаємо, торік Фокс розказувала, що вони з MGK періодично п'ють кров одне одного. Як відомо, актриса чекає на дитину від свого тепер уже екснареченого.