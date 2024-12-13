"Це позорисько": Браян Остін Грін різко відреагував на новину про розрив Фокс із нареченим. Відео

У колишнього зіркового подружжя, Меган Фокс та Браяна Остіна Гріна троє спільних синів: 12-річний Ноа, 10-річний Боді й 8-річний Джорні Фото Getty Images

Американський актор Браян Остін Грін від журналістів дізнався новину про те, що його ексдружина Меган Фокс розійшлася з батьком її майбутньої дитини Machine Gun Kelly.

Зірка "Району Беверлі-Хіллз" висловив підтримку Меган, із якою прожив 10 років у шлюбі. І промовисто дав зрозуміти, якої він думки про її обранця.

На відео, яким поділився сайт TMZ, 51-річний Браян виглядає приголомшеним та засмученим, коли йому повідомляють про розрив Фокс та Колсона Бейкера. А коли чує, що причиною стало дещо неприйнятне, що Меган знайшла в телефоні екса, виразно зітхає.

Вираз обличчя Браяна, коли він чує, що сталося Скрін із відео з Instagram TMZ

"Скільки йому років? Йому біля 30, чи не так? Але коли тобі біля 30, бляха... Подорослішай. Ну вона ж вагітна", - обурився Грін.

"Я просто бажаю для неї найкращого. Бажаю найкращого для дитинки. Бажаю найкращого для наших малих. Це позорисько. Позорисько. Мені серце од цього крається, бо я знаю, як вона зраділа, як діти радіють цьому (новому) життю і змінам, і всьому цьому", - додав актор.

Те, що сталося, Браян назвав "трагічною ситуацією", якої він нікому би не побажав. Він сподівається, щоби вона вирішилася найкращим чином для Меган та дітей.

Нагадаємо, Фокс пішла від Гріна навесні 2020-го року, закохавшись у Бейкера під час зйомок у фільмі "Опівночі у високій траві". Щоправда, Браян певний час продовжував щиро вірити в те, що вони - лише друзі, а дружина просто вирішила побути сама.

Деякий час після розставання між акторами були незгоди, які вихлюпувалися і в публічний простір, але зрештою Фокс та Грін налагодили стосунки, домовилися про спільну опіку над дітьми та аліменти, які Меган погодилася платити ексу.

Як відомо, Браян Остін Грін після того зустрів нове кохання, танцівницю Шарну Берджес. Вони заручені та виховують спільного сина.