Інсайдер розповів, чи буде Меган Фокс виховувати майбутню дитину разом з екснареченим

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Американська акторка Меган Фокс, яка нібито розійшлася з батьком своєї майбутньої дитини, репером Machine Gun Kelly (Колсоном Бейкером), все-таки роститиме малюка з ним.

Про це пише видання TMZ.

За словами інсайдера, виконавець перепросив у Меган, бо він міцно її кохає.

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"З його боку не було обману, але він розуміє, що завдав їй болю", - каже джерело.

Згідно з повідомленням, Колсон "нічого не хоче більше", ніж бути сім'єю і "виховувати цю дитину разом". Тож Фокс налаштована ростити малюка з репером.

Здається, цього розу Колсон й справді втратив Меган Фото Getty Images

Однак, йдеться у виданні, Меган не планує відновлювати стосунки з репером, адже вона мала певну недовіру до коханого через його поведінку у минулому.

Інсайдер каже, що завагітнівши, Фокс мала намір посилити довіру між ними та розширити їхню родину, втім таки розійшлася з коханим.

Нагадаємо, за даними джерел, Меган впевнена, що Колсон зраджував або зраджує її, тож з неї "досить його поведінки".

Як відомо, колишній чоловік Меган Фокс, актор Браян Остін Грін різко відреагував на розрив ексдружини та її нареченого, дізнавшись, що причиною стали листування репера з численними жінками.