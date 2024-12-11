"Із неї досить": джерела розказали, чому вагітна Фокс вирішила остаточно кинути свого нареченого

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Подейкують, американська акторка Меган Фокс цього разу остаточно вирішила поставити крапку в своїх стосунках із музикантом Machine Gun Kelly (Колсоном Бейкером).

Те, що їй доведеться ростити самій їхню спільну дитину, для 38-річної зірки ніяка не проблема. Вона втомилася терпіти поведінку її батька.

Про це розповіли джерела Daily Mail.

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"Із Меган просто досить цього всього. Досить його поведінки і того, як він із нею поводився", - зазначив інсайдер.

Love story Меган і Колсона остаточно завершилася? Фото Getty Images

"Коли вона завагітніла, він подумав, що це означає, що вона лишиться з ним, хай там що, проте це не той випадок. Найважливіша річ у світі Меган зараз - це її майбутня дитина, і для неї не проблема ростити її самій", - запевнив він.

Зі слів джерела, Фокс уже розходилася з Бейкером, але цього разу це, схоже, остаточно. В цьому рішенні її підтримують друзі, котрі терпіти не можуть музиканта і побоювалися, що саме так і станеться.

"Те, як вони живуть, це драма. Це ніби нескінченні стосунки старшокласників. Тижнями та місяцями все могло бути добре, але коли вони починають сваритися, то вже лізуть чортові на роги. Під час Дня подяки все обернулося найгіршим чином", - розповів інший співрозмовник видання.

"Вона впевнена, що Колсон зраджує її або зраджував. Вона звинуватила його в тому, що він обмінювався текстовими повідомленнями з купою дівчат, і якщо це й не призвело до зради фізичної, то це емоційна зрада у її очах", - пояснив він.

Спільний малюк Machine Gun Kelly та Фокс народиться в березні Фото Getty Images

Що до Machine Gun Kelly, то він буцімто не полишає спроб помиритися з Фокс.

Нагадаємо, про вагітність четвертою дитиною Меган оголосила в листопаді.

Як відомо, Фокс і Бейкер заручилися в 2022-му році. Дизайн обручки музикант придумав сам: її фішка в тім, що власниця не може зняти її безболісно. Ця історія тоді викликала шквал обурення в мережі. MGK звинуватили у "нормалізацією аб'юзу заради уваги", а ставлення музиканта до нареченої визнали "власницьким".