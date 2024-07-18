"Коля завжди прав!": мама Тищенка, яка торгує шкарпетками біля метро, висловилася про скандали сина та облаяла його хейтерів

Тищенко з батьками та сестрою. Свіжого фото з мамою у депутата в соцмережах нема

Мама одіозного депутата Миколи Тищенка, Жанна Анатоліївна вважає, що її син завжди правий і все робить правильно.

Про це жінка, яка нині торгує шкарпетками та лавандою біля метро Мінська, заявила журналістам "ТСН".

"Я дуже зайнята людина. Коліна мама - бізнеследі. Я 50 років у бізнесі", - сказала вона.

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Мама Тищенка має "бізнес" біля метро

А коли її запитали, що вона думає про останні події, пов'язані з її скандальним сином, жінка сказала:

"Я навіть не в курсі".

Тоді журналіст розказав мамі Тищенка про те, як його охоронці побили колишнього військового.

"Да шо ви кажете! А Коля не військовий? Взагалі він і військовий теж. Офіцер внутрішніх військ", - заявила жінка.

Жінка каже, що її син завжди прав. Але вона, схоже, навіть не знала, що Микола нині перебуває під домашнім арештом

На уточнення, чи стежить вона за новинами про свого сина, Жанна Анатоліївна відповіла:

"Я стежу, я просто не хочу розстраюватися. Бо я знаю, що Коля завжди прав. Завжди! Він дуже умна і досвідчена людина. І що б він не зробив - це завжди правильно".

Також жінка запевнила, що спілкується зі своїм сином. А от сказати, хто з його трьох колишніх дружин подобається їй найбільше, не змогла.

"Ви мене знімаєте, да? Да, конєшно (спілкуємося - ред.), у нас з ним одна сім'я. Всі, хто приходив у мою родину, мені всі подобаються", - запевнила мама Тищенка.

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Також Жанна Анатоліївна заявила, що син радився з нею, батьком та сестрою перед тим, як піти в політику.

"Іди синку, йди, хай буде порядок на Україні", - сказала Миколі тоді мама.

А от коли її запитали про хейтерів Тищенка, Жанна Анатоліївна в мить перейшла на російську та трішки не стрималася:

"Слышишь ты, лахудра, на себя бы посмотрела. Ты кто такая, шмара. Жаба. Хто вы, лягушки, такие, шо вы будете крутого мужика вот так вот опускать", - звернулася мама депутата до уявних "україночок", які хейтять її дорогоцінного Колю.

Під кінець спілкування з журналістами Жанна Тищенко не на камеру спитала, скільки і кому треба заплатити, щоб передати сину в СІЗО передачку

Нагадаємо, є підстави думати, що останнє розлучення 52-річного Тищенка з Аллою Барановською є фіктивним. Пару бачили разом в Ужгороді у лютому, вони жили в одному і тому самому ЖК.