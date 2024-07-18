"Коля завжди прав!": мама Тищенка, яка торгує шкарпетками біля метро, висловилася про скандали сина та облаяла його хейтерів
Мама одіозного депутата Миколи Тищенка, Жанна Анатоліївна вважає, що її син завжди правий і все робить правильно.
Про це жінка, яка нині торгує шкарпетками та лавандою біля метро Мінська, заявила журналістам "ТСН".
"Я дуже зайнята людина. Коліна мама - бізнеследі. Я 50 років у бізнесі", - сказала вона.
А коли її запитали, що вона думає про останні події, пов'язані з її скандальним сином, жінка сказала:
"Я навіть не в курсі".
Тоді журналіст розказав мамі Тищенка про те, як його охоронці побили колишнього військового.
"Да шо ви кажете! А Коля не військовий? Взагалі він і військовий теж. Офіцер внутрішніх військ", - заявила жінка.
На уточнення, чи стежить вона за новинами про свого сина, Жанна Анатоліївна відповіла:
"Я стежу, я просто не хочу розстраюватися. Бо я знаю, що Коля завжди прав. Завжди! Він дуже умна і досвідчена людина. І що б він не зробив - це завжди правильно".
Також жінка запевнила, що спілкується зі своїм сином. А от сказати, хто з його трьох колишніх дружин подобається їй найбільше, не змогла.
"Ви мене знімаєте, да? Да, конєшно (спілкуємося - ред.), у нас з ним одна сім'я. Всі, хто приходив у мою родину, мені всі подобаються", - запевнила мама Тищенка.
Також Жанна Анатоліївна заявила, що син радився з нею, батьком та сестрою перед тим, як піти в політику.
"Іди синку, йди, хай буде порядок на Україні", - сказала Миколі тоді мама.
А от коли її запитали про хейтерів Тищенка, Жанна Анатоліївна в мить перейшла на російську та трішки не стрималася:
"Слышишь ты, лахудра, на себя бы посмотрела. Ты кто такая, шмара. Жаба. Хто вы, лягушки, такие, шо вы будете крутого мужика вот так вот опускать", - звернулася мама депутата до уявних "україночок", які хейтять її дорогоцінного Колю.
Нагадаємо, є підстави думати, що останнє розлучення 52-річного Тищенка з Аллою Барановською є фіктивним. Пару бачили разом в Ужгороді у лютому, вони жили в одному і тому самому ЖК.