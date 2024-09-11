"Роздратовано відмахується": інсайдер пояснив, чому Чарльз ІІІ не бере слухавки, коли дзвонить принц Гаррі

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Подейкують, король Чарльз ІІІ, який "не знайшов" у своєму графіку часу, щоби зустрітися з принцом Гаррі, коли той у травні приїздив до Британії, продовжує уникати спілкування з ним.

Чому 75-річний монарх навіть не бажає говорити з молодшим сином по телефону, пояснила, посилаючись на інсайдерів у палаці, експертка з королівських справ Емілі Ендрюс.

Про це пише The Mirror.

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Виявляється, Чарльз не хоче брати слухавки, бо знає, що Гаррі знову торочитиме про те, що йому та його родині необхідна охорона британською поліцією в тому ж обсязі, як то було до "Мегзіта". Те, що принц продовжує педалювати цю тему, не сприяє поліпшенню стосунків батька та сина.

Принц Гаррі вважає, що батько-король у цьому питанні має стати на його бік Фото Getty Images

"Після різких висловлювань, "бомб правди" та звинувачень у Опри, на Netflix та в "Запасному" Гаррі він втратив свого старшого брата, загострив до краю свої стосунки з різними членами королівської родини та лишився без багатьох старих друзів та представників персоналу, яким міг довіряти", - зазначила Ендрюс.

"А тепер навіть його власний батько не відповідає на його дзвінки. Мені розповіли, що коли придворні приносять королю телефон (у Чарльза нема власного мобільного телефона), він роздратовано відмахується", - додала вона.

Зі слів Ендрюс, Гаррі вважає, що Чарльз може скористатися своєю владою і втрутитися в його конфлікт із британським урядом. Король же не має бажання ні робити це, ні обговорювати з сином знов і знов.

Герцог Сассекський марно намагається додзвонитися до Чарльза? Фото Getty Images

"Люди, близькі до Гаррі, кажуть, що король більше навіть на його листи не відповідає. Він отримує "зараз недоступний", і його дзвінки лишаються без відповіді, розповідає друг", - повідомила експертка.

Як відомо, вже було таке, що король не відповідав на дзвінки сина - останній казав про це Опрі Вінфрі. В мережі тоді навіть жартували, що то все Камілла, не переказує чоловіку, що Гаррі телефонував.

Нагадаємо, кажуть, що принц Вільям і Кейт домовилися повністю відгородитися від усього, пов'язаного з Гаррі та Меган Маркл. Адже стреси аж ніяк не на користь принцесі Вельській, яка нещодавно завершила хіміотерапію і в якої попереду довгий шлях відновлення.