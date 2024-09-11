"Роздратовано відмахується": інсайдер пояснив, чому Чарльз ІІІ не бере слухавки, коли дзвонить принц Гаррі
Подейкують, король Чарльз ІІІ, який "не знайшов" у своєму графіку часу, щоби зустрітися з принцом Гаррі, коли той у травні приїздив до Британії, продовжує уникати спілкування з ним.
Чому 75-річний монарх навіть не бажає говорити з молодшим сином по телефону, пояснила, посилаючись на інсайдерів у палаці, експертка з королівських справ Емілі Ендрюс.
Про це пише The Mirror.
Виявляється, Чарльз не хоче брати слухавки, бо знає, що Гаррі знову торочитиме про те, що йому та його родині необхідна охорона британською поліцією в тому ж обсязі, як то було до "Мегзіта". Те, що принц продовжує педалювати цю тему, не сприяє поліпшенню стосунків батька та сина.
"Після різких висловлювань, "бомб правди" та звинувачень у Опри, на Netflix та в "Запасному" Гаррі він втратив свого старшого брата, загострив до краю свої стосунки з різними членами королівської родини та лишився без багатьох старих друзів та представників персоналу, яким міг довіряти", - зазначила Ендрюс.
"А тепер навіть його власний батько не відповідає на його дзвінки. Мені розповіли, що коли придворні приносять королю телефон (у Чарльза нема власного мобільного телефона), він роздратовано відмахується", - додала вона.
Зі слів Ендрюс, Гаррі вважає, що Чарльз може скористатися своєю владою і втрутитися в його конфлікт із британським урядом. Король же не має бажання ні робити це, ні обговорювати з сином знов і знов.
"Люди, близькі до Гаррі, кажуть, що король більше навіть на його листи не відповідає. Він отримує "зараз недоступний", і його дзвінки лишаються без відповіді, розповідає друг", - повідомила експертка.
Як відомо, вже було таке, що король не відповідав на дзвінки сина - останній казав про це Опрі Вінфрі. В мережі тоді навіть жартували, що то все Камілла, не переказує чоловіку, що Гаррі телефонував.
Нагадаємо, кажуть, що принц Вільям і Кейт домовилися повністю відгородитися від усього, пов'язаного з Гаррі та Меган Маркл. Адже стреси аж ніяк не на користь принцесі Вельській, яка нещодавно завершила хіміотерапію і в якої попереду довгий шлях відновлення.
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