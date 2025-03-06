"Ні про що не шкодую": Козловський в день народження не підбив підсумки своїх 40 років, а показався голоторсим і з сім'єю

6-го березня співак Віталій Козловськи святкує ювілей: йому виповнилося 40 років. Іменинник вирішив не підбивати в цей день підсумків, але допис та особливу фотодобірку в Instagram все ж опублікував.

Артист показався в колі близьких людей: дружини Юлії Бакуменко та сина Оскара. На одному з фото, яким поділився зірка, є й його теща Вікторія.

Віталік для чуттєвої родинної фотосесії оголив торс

"Мені сьогодні 40! І, здавалося б, можна було б підбити якісь підсумки, написати щось мудре… Але якось не хочеться. Все, що мені треба - в мені, в душі. І я маю найбільший скарб, який може мати людина - це моя сім'я!", - зізнався Віталік.

"Ні про що не шкодую, за всі помилки, зроблені несвідомо – вибачаюсь! Дякую долі за все і за всіх. За те, що моє життя настільки є цікавим і непередбачуваним. Далі життєвий атракціон налаштовую на ще більш цікаві шляхи! Вірю у перемогу, в Україну і в наших офігєзних Людей", - додав він.

Свого коханого, звісно, привітала і Юлія.

"З Днем народження, наш найдорожчий. Як ніколи зараз є відчуття, що у 40 насправді все тільки починається! Головне будь здоровим! Ми підтримаємо тебе у всьому! Твоя любляча сім'я", - написала молодиця в своєму фотоблозі.

Нагадаємо, в лютому пара відсвяткувала перший день народження Оскара. У грудні ж у Віталія та Юлії була перша річниця шлюбу.

Як відомо, Козловський якось розповідав, коли Бакуменко з його піар-менеджерки стала його коханою жінкою.