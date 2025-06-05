"Дрібниці накопичувалися": інсайдер заявив про розставання Дакоти Джонсон і Кріса Мартіна після 8-річних стосунків

Британський рокмузикант Кріс Мартін і голлівудська акторка Дакота Джонсон, схоже, все-таки не змогли перейти на наступний етап після своїх заручин у березні 2024.

Як стверджує джерело Daily Mail, їхні стосунки давно закінчилися.

"Вони просто не могли вирішити, як про це офіційно повідомити. Дакота палко прагнула, щоб вони були разом, бо дуже любила його (Мартіна - ред.) та його дітей", - запевнив інсайдер.

2-го червня Дакота була без обручки на зйомках телешоу Джиммі Феллона Фото Getty Images

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"Розриви не бувають миттєвими, вони продовжували розлучатися та миритися, і іноді все налагоджувалося, коли вони були далеко одне від одного, поки працювали, бо відсутність робить почуття ніжнішими, але потім вони знову сходилися разом, і дрібниці просто накопичувалися, і вони більше не підходили одне одному", - розповів інсайдер.

48-річний Кріс Мартін має за плечима лише один шлюб - із актрисою Гвінет Пелтроу, з якою виховує дочку і сина Фото Getty Images

Також зі слів джерела, Дакота спустошена через те, що більше не буде часто бачити дітей Мартіна, але хоче, аби вони знали, що вона завжди поруч.

Інсайдер також додав, що пара ще може помиритися, але їхня розлука ставить під сумнів, чи в них взагалі могло бути якесь спільне майбутнє.

Нагадаємо, чутки про розставання 35-річної Джонсон із фронтменом Coldplay з'явилися ще у серпні минулого року. Але тоді ж представник актриси поспішив їх спростувати.