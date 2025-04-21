35-річна Крістен Стюарт одружилася з коханою. Фото
35-річна голлівудська акторка Крістен Стюарт нарешті вийшла заміж за свою кохану, Ділан Меєр. Пара була заручена з 2021 року.
Про весілля дізналося видання TMZ.
Як повідомили наближені до пари джерела, церемонія одруження була камерна, в будинку Крістен у Лос-Анджелесі 20-го квітня в неділю.
Свідоцтво про шлюб закохані отримали ще 15-го квітня в окрузі Лос-Анджелес, також повідомляють джерела.
Як відомо, Стюрт і Меєрс познайомилися у 2013-му на знімальному майданчику, але їхній роман почався у 2019-му після розриву Крістен зі Стеллою Максвелл.
Як розповідала у 2022-му акторка, своє весілля вона уявляла непомпезним і без чіткого планування. Схоже, так воно і сталося.
Нагадаємо, багато років тому Стюарт мала 5-річний роман зі своїм колегою Робертом Паттінсоном.