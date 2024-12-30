Дитинство в Криму, стосунки з аб'юзером та "Холостячка": цікаві факти з особистого життя Ксенії Мішиної

Фото з Instagram

35-річна Ксенія Мішина – одна з найяскравіших представниць сучасного українського кінематографу. Завдяки своїй харизмі та вроді вона швидко стала улюбленицею глядачів.

У "Танцях з зірками" вона продемонструвала себе в амплуа вмілої танцівниці, а її переконлива акторська гра в серіалі "Кріпосна" навіть викликала питання, чи дійсно вона така і в реальному житті?

Читайте далі у матеріалі ТаблоID про цікаві факти з біографії Ксенії Мішиної, подробиці особистого життя та творчого становлення.



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Дитинство в Криму

Майбутня зірка Ксенія Мішина народилася і виросла в Криму, в місті Севастополь.

Своє кримське дитинство акторка запам’ятала теплим та яскравим.

Мішина народилася і виросла в Криму Фото з особистого архіву акторки з сайту Karavan.ua

"Я добре пам'ятаю своє дитинство. Тоді мені здавалося, що у всіх так: море, гори, круті скелі підносяться над пляжами, хвойні парки, квітучі поля, крики чайок і найдоступніша розвага - похід на пляж. Завжди засмагле обличчя і вітер у волоссі", – згадувала дитинство 35-річна Ксенія Мішина.

Мама працювала бухгалтером, а тато – програмістом. Коли Ксенія ще була школяркою, її батьки розлучилися. Це не стало для неї трагедією і вона все зрозуміла.

Маленька Ксюша з батьками Фото з сайту Karavan.ua

Майбутня зірка серіалу "Кріпосна" Мішина у підлітковому віці не вважала себе привабливою дівчинкою. У неї не було прихильників, і королевою школи вона теж не була. Важко впізнати теперішню її в тій пацанці, яка була емоційною, мала гостре почуття справедливості й завжди кидалася відстоювати правду.

Економіка vs акторство

За першою освітою Ксенія економіст. Таке рішення прийняли її батьки. У 11 класі вона заявила, що хоче вступати на акторський факультет у Києві, проте батьки наполягли на економічній освіті. Вони переживали через її життя далеко від дому та не мали змоги оплачувати навчання в столиці.

Майбутня зірка серіалів Мішина вступила та згодом зрозуміла, що економіка — це зовсім не її покликання. Вона закінчила економічний, а трохи пізніше вступила на акторський факультет в Київський університет імені Карпенка-Карого.

Економістом Мішина так і не стала, зате здійснила свою мрію про акторство Фото з сайту Karavan.ua

"Вчитися в театральному було дуже круто. Це був уже усвідомлений вибір, ми з однокурсниками цілодобово пропадали в університеті - експериментували, пробували, вигадували. Зовсім інша освіта порівняно з моєю економічною, коли ти сидиш за партою і пишеш конспекти", – згадувала акторка.

Ще під час навчання в театральному Мішина у 2014 році вперше знялася в кіно. А після закінчення університету стала актрисою Київського академічного Молодого театру.

Стосунки з аб'юзером

Особисте життя Ксенії Мішиної було сповнене драми. Під час навчання в університеті у неї сталося велике кохання з одруженим чоловіком.

"Я вкрай шанобливо ставлюся до сімейного життя. Тому що в мене був момент, коли чоловік через мене пішов із сім'ї. І в цьому – нічого хорошого. Це ні до чого не призвело. Я не перестаю себе звинувачувати за це", – зізнавалася Ксенія.

У стосунках із ним акторка завагітніла своїм первістком Платоном. З цього моменту чоловік змінився. Ба більше, відомо, що екскоханий морально знущався та навіть піднімав руку на майбутню зірку. Пара розійшлася, і вагітна Ксенія Мішина взяла академічну відпустку і повернулася до Севастополя, щоб народити дитину.

Батько Платона не бере участь у житті сина, а його епізодичні появи у житті дитини та акторки приносили самі проблеми.

"Був момент, коли через 4 роки, синочку 4 або 5 років було, з’явився у театрі і побив мене, – розповіла Ксенія Мішина. – Так. Незрозуміло за що. Тобто в п’яному стані. Йшла вистава, я вийшла зі спектаклю і мене просто спустили зі сходів. Ну і все, і людина зникла".

Мішина з сином Платоном Фото з Instagram

Перші ролі

Її перші ролі, як і в багатьох акторів, були епізодичними. Проте справжній прорив у кар’єрі стався у 2016 році, коли Ксенія отримала свою першу головну роль у фільмі Любомира Левицького "Селфіпаті". Молода артистка зіграла там дівчину з сильною алергією на алкоголь.

Процес затвердження на роль залишився в пам’яті особливо яскравим: рішення було ухвалене о четвертій ранку. Це був перший серйозний фільм Ксенії Мішиної.

Фото з Instagram

У фільмах Ксенія Мішина з цього моменту почала з’являтися частіше. Головна роль у "Спокусі", "Спокусі 2", телесеріали "Смак щастя" та "У неділю рано зілля копала" – зробили актрису більш впізнаваною.

Кріпосна

Справжнім проривом у кар’єрі Мішиної став масштабний костюмований серіал "Кріпосна". В ньому акторка з’являється у ролі жорстокої аристократки Лідії Шефер. Спеціально для цієї ролі Ксенія навчилася керувати важким батогом, а також була вимушена потерпати від 10-кілограмових суконь, котрі залишали синці та подряпини на тілі.

Через свою героїню Ксенія почувалася не дуже добре, а зіграти божевілля було для неї викликом.

У "Кріпосній" Мішина грала жінку, протилежну своєму реальному характеру

"А роль дійсно емоційно дуже важка. Траплялися моменти, коли я підходила до режисера і казала: "Не можу більше злитися і кричати…". Але ж були знімальні дні, коли такі сцени слідували одна за одною і ти просто вивалювався зі знімального майданчика в безсиллі", – згадувала про свій досвід Мішина.

Танці з зірками

Ксенія Мішина була учасницею шостого сезону шоу "Танці з зірками" на каналі "1+1" і здобула перемогу разом із партнером Євгеном Котом. У прямих ефірах вони постійно перевтілювалися та майстерно виконували різноманітні танцювальні жанри – від фокстроту, танго, вальсу та джазу до хіп-хопу, джаз-модерну та фристайлу.

Кожен їхній виступ захоплював глядачів, а майстерність, пластика та незвичайні образи пари щоразу вражали суддів і публіку.

Мішина і Кот здобули феєричну перемогу у "Танцях з зірками"

Ходили чутки, що Ксенія Мішина і Женя Кот "крутять" роман, але акторка це різко заперечила. За її словами, після свого попереднього досвіду з одруженим чоловіком, вона б не дозволила собі зруйнувати ще одну родину. Кот перебував і перебуває у шлюбі з гімнасткою Наталією Татарінцевою.

Холостячка

Ксенія Мішина встигла побути головною героїнею першого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостячка" на каналі СТБ. У проєкті за її серце змагалися 12 чоловіків, кожен із яких намагався підкорити акторку своєю харизмою та найкращими якостями. У фіналі шоу Ксенія зробила несподіваний вибір для багатьох глядачів, обравши Олександра Еллерта.

Мішина і Еллерт одразу почали жити разом, познайомили дітей та активно показувалися в соцмережах щасливі. Зіркова пара будувала плани на майбутнє, але раптово розірвала стосунки.

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"Я бачила велику цінність у цих стосунках. Але коли ти знаходишся в постійному стресі, воно так поступово йде на "ні"... Жінка в постійному стресі не може довго існувати", - коментувала розрив Мішина.

Чи досі у статусі холостячки Ксенія Мішина? Достеменно невідомо. Їй приписували численні романи. Зокрема з шоуменом Володимиром Остапчуком та блогером Славою Дьоміним.

Акторка зараз будує карʼєру, виховує 12-річного сина Платона та постійно подорожує. Після початку повномасштабного вторгнення Ксенія набрала 12 кг, але завдяки спорту втратила 9 кг за 4 місяці. Актриса тепер активно пропагує спорт та любов до себе своїм прикладом.