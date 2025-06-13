"Нас б'ють, але ніколи не вб'ють": Кулеба зробив собі тату із зображенням легендарної мозаїки з Маріуполя. Фото
Колишній міністр іноземних справ України Дмитро Кулеба похвалився татуюванням, яке тепер прикрашає його руку.
Дипломат набив зображення мозаїки, створеної Аллою Горською у ресторані Маріуполя, який зруйнували окупанти у 2022-му році.
"Боривітер - сокіл, який отримав свою назву за уміння зависати на одному місці в повітрі, тримаючись проти вітру і переборюючи його.
Боривітер - мозаїчне панно, яке створила геніальна українка Алла Горська у 1967 році. Воно було встановлене у ресторані "Україна" у Маріуполі. Панно символізує творчий пошук, любов до життя та прагнення до свободи. Під час облоги Маріуполя російськими військами частина панно була зруйнована вибухом. Відтворене у Києві у 2025 році", - написав Кулеба.
"Боривітер Горської - як на мене, є одним з символів України. Нас б'ють, але ніколи не вб'ють. Бо ми переборюємо навіть вітер. Віднедавна я з Боривітром назавжди", - додав він.
Нагадаємо, 15-го травня у День вишиванки Кулеба красувався у сорочці, на якій був вишитий "Боривітер" Алли Горської.
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