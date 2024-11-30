"Була травма у відносинах з дітьми": Кулеба розповів, через що мав проблеми у стосунках з сином та дочкою та як з них "вирулив"

Фото з Instagram Дмитра Кулеби

Колишній очільник МЗС Дмитро Кулеба чесно розповів про свої стосунки з 13-річною донькою Любою під час підліткового періоду та зізнався, які кризи були у нього з дітьми та як вони це вирішували.

За словами Дмитра, поки що з донькою у них не було масштабних змін у стосунках після того, як Люба стала підлітком.

"Люба завжди була не по роках мудра. У неї є якесь таке тонке відчуття про життя і це, я думаю, допомагає нам проходити цей підлітковий період. У нас з Любою насправді є тільки одне проблемне питання - це коли ми про щось домовляємося, вона не записує це і потім про щось забуває", - сказав Дмитро на подкасті Олени Кравець "Вдома поговоримо".

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Кулеба каже, що до доньки ставиться, як до принцеси Скріншот з YouTube

Донька Кулеби підтвердила та зазначила, що за останній рік їхні стосунки з батьком тільки покращились.

"Я думаю, що вони (стосунки з батьком, - ред.) покращилися за рік навпаки", - додала Люба.

За словами ексочільника МЗС, його модель стосунків з 18-річним сином сином та донечкою дуже різняться.

"Стосунки з сином - це все одно, що стосунки з військовим, а стосунки з донькою - це з принцесою. Тобто дві різні моделі. Особливо Єгор, ну він повністю у військовій темі. Він навчається в університеті, але проходить серйозну дуже військову підготовку. Він повністю у цьому світі, у нього свої збори, свої товариші, деякі з них, на жаль, вже загинули. І це безумовно дуже впливає на те, яка модель стосунків вибудовується. А Люба, ну вона ж люба, ну любов - вона ніжна, вона принцеса", - пояснив дипломат.

Ексочільник МЗС розповів про стосунки з дітьми

Він зазначив, що намагається з дітьми побудувати демократичні стосунки, де кожен буде чесним, тому через таку модель спілкування криз у нього з дітьми практично не буває. Втім, пригадав історію, коли емоційно відреагував на доньку.

"Це буває рідко, бо тато, по-перше, досвідчений дипломат, а по-друге, я дітей завжди просив бути щирими, не боятися говорити ні про що, не боятися порушувати жодну тему спілкування. Бо якщо є ця довіра, то тоді легше проходити та запобігати якимось кризам. Але ну є якісь моменти, їх дійсно мало. Ми в цьому плані нетипова там модель відносин. Але кризи були, одну з них ми всі пам'ятаємо. Про собачку. Я згарячу сказав, що вона ставиться до мене як до собачки. Тобто вона знає, що я завжди буду поруч, тому що я її шалено люблю, тому що моя любов до неї є беззастережною. І я використав таку метафору у пориві емоцій. Але тепер ми це вирулили в якийсь гумор і тепер, коли якась хмарка з'являється, Люба дивиться на мене і каже: "Що, собачка?" - зауважив Дмитро.

Скріншот з YouTube

Кулеба також розповів, що саме стало кризовим у стосунках з сином.

"У нас була травма у відносинах з дітьми, коли Єгор набив собі маленьку тату на нозі. І у нас виникла криза, не тому, що я проти тату, а тому, що він зробив це таємно. Бо ми намагаємося будувати відносини, де треба бути чесними. Я не проти татух, але мене турбує, що людина щось набила, а потім пожалкувала. Щоб це був усвідомлений вчинок", - підсумував він.

Нагадаємо, Дмитро Кулеба був одружений з депутаткою Київської міськради Євгенією Кулебою. Єгор та Люба - спільні діти подружжя.

Як відомо, ще до офіційного повідомлення про розлучення, теперішня кохана Дмитра, піарниця та видавчиня Світлана Павелецька зізналася йому у коханні.

Кулеба каже, що про нові стосунки своїм дітям зізнався одразу.