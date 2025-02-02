Джинси за 5 тисяч і чобітки за $1500: Кулеба з коханою розповіли, скільки коштують їхні луки

Фото з Instagram Дмитра Кулеби

Колишній очільник МЗС України Дмитро Кулеба та його кохана жінка, піарниця та видавчиня Світлана Павелецька розповіли блогеру Ніколасу Кармі скільки коштує їхній лук.

Блогер зустрів пару під час їхньої прогулянки Львовом, тож вирішив поцікавитися, у які бренди вони одягаються і скільки коштує це вбрання.

"Бачиш, і ми заслужили Карму", - пожартував Кулеба.

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Кулеба та Павелецька гуляли Львовом

Обраниця Дмитра розповіла, що носить довгий в'язаний кардиган від української дизайнерки Каті Сільченко і отримала вона його у подарунок. Також вона зазначила, що її чобітки від Prada і коштують 1500 доларів, а от сумочка у Світлани коштує близько 40 тисяч гривень.

"Усі податки сплачено, а доходи задекларовано", - пожартував ексміністр.

Кохана Дмитра ще та модниця й полюбляє бренди

Сам Кулеба одягається дещо скромніше. Він зазначив, що його джинси коштували трохи більше ніж 5 тисяч гривень.

"Взуття я купив у Києві, здається десь 8 тисяч гривень", - додав Дмитро.

Скріншот з Instagram Ніколаса Карми

Як відомо, Дмитро Кулеба розлучився зі своєю дружиною Євгенією Кулебою у 2022 році, але вже у 2021-му він та Світлана Павелецька почали жити разом.

Свої стосунки пара розсекретила лише у 2023-му.