Кулеба з птахом з легендарної картини на грудях і в обіймах коханої привітав із Днем вишиванки

15-го травня у День вишиванки українці продовжують вигулювати свої стильні сорочки.

Привітали сімейним фото в аутентичних луках і колишній очільника МЗС України Дмитро Кулеба та його кохана, піарниця і видавчиня Світлана Павелецька.

"День вишиванки - це коли українці одягають не просто сорочку, а символ стійкості, краси та гідності. Я сьогодні обрав вишиванку з Боривітром - птахом свободи, образ якого створила наша легендарна мисткиня Алла Горська. Хто не знає, панно з Боривітром було створене у Маріуполі і зараз напівзруйноване в російській окупації. Та свобода неодмінно повернеться", - зазначив Кулеба.

"Вишиванка — це не про минуле. Це про нас сьогоднішніх і про наше майбутнє. Про здатність залишатися собою навіть у вирі смертельних загроз і викликів. Вишиванка - це про народ, який не просить дозволу бути собою. І сьогодні немає сенсу стежити за новинами з Туреччини, бо звідти не пролунає нічого нового. Краще не відривайте очей один від одного, підтримуйте один одного, залишайтеся єдиним цілим. Бо справжній зміст цього дня — у нас. У нашій силі, нашій культурі, у нашій незламності і щоденній готовності зберігати і плекати своє.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський разом із першою леді також традиційно привітали українців зі святом і, як завжди, обрали вишиванки українських брендів.