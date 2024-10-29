"Пропозиція вже була": Lama про ймовірне весілля з молодшим на 18 років бойфрендом і чи шкодує, що в неї нема дітей

Cпівачка Lama (Наталія Дзеньків), яка вже вісім років щаслива зі своїм коханим Романом, не виключає, що колись вони одружаться. Проте "найцікавішим" моментом для неї все одно лишиться його пропозиція руки та серця.

Яким вона бачить своє весілля, 48-річна Наталія розповіла в інтерв'ю М1.

Зі слів Lama, вона не слідкує за тим, чи хейтять її в мережі через 18-річну різницю в віці з Романом. На думку співачки, якщо і так, то роблять це люди нещасливі та невпевнені в собі, які їй заздрять.

Реклама:

Зовнішнього тиску відносно заміжжя та народження дітей Дзеньків не відчуває.

Lama не зважає на недоброзичливців, котрим не подобається її різниця у віці з бойфрендом

"Мені колись казали таке, коли мені було 20 років. І то це не була мама, це були подруги. Що треба заміж виходити, треба дітей народити. І я з цим довго жила, 20 мені, 21 - а мені всі кажуть "роди дітей". А я ж не хочу, мене не тягне до цього. Я розумію, що у мене набагато більший потенціал в плані творчості й призначення інше. Я досі розумію, що добре, що я цього не зробила. Тому що для цього треба мати великий талант", - поділилася вона.

На запитання, чи вважає вона себе чайлдфрі, Lama не дала однозначної відповіді.

"Я не знаю, хто я, я просто собі так живу, як мені подобається. Розділяти це якось по параметрах не буду, але я розумію, що мені комфортно, в мене більше часу на пісні й музику", - пояснила вона.

Як пригадала Наталія, в дитинстві гралася з ляльками і надягала білі сукні, уявляючи себе нареченою. Зрештою вона в це "перегралася", але можливість весілля не відкидає.

То співачка вже відповіла Романові "так"?

"Це можливо. Якщо буде така потреба, щоб це відбулося. Пропозиція вже була давно. Це найцікавіше - пропозиція, бо далі все нецікаво. Коли тобі робить пропозицію твій чоловік, красиво, романтично, це вже означає те, що він хоче на тобі одружитися. А далі краще цього не треба", - зізналася вона.

У одному артистка впевнена: її весілля буде скромним, бо вона не любить "масштабності".

"Весілля, якщо б ми його робили, можливо, навіть у нашому лісі. Не уявляєте, яка там магічна краса!", - заявила Наталія.

Нагадаємо, раніше артистка розповідала, що під час знайомства Роман не здогадувався, хто вона така, хоча слухав її пісні ще хлопчаком.