Лана Дель Рей уперше вийшла заміж

Марія Ткаченко 27 вересня, 09:18
Лана Дель Рей
Фото з Instagram Дель Рей

Шанувальники американської співачки Лани Дель Рей офіційно можуть вітати свою улюбленицю: 26-го вересня вона вийшла заміж за свого бойфренда Джеремі Дюфрена.

Фото і відео з весілля, яке відбулося в Луїзіані, де новоспечений чоловік артистки працює гідом турів по місцях із алігаторами, вже гуляють мережею.

39-річну наречену, вбрану в класичну білу сукню, вів до вівтаря її батько Роберт Грант, повідомляє The Daily Mail.

Для Лани, чиї статки, подейкують, становлять близько 30 мільйонів доларів, це перший шлюб. Для розлученого Джеремі - другий. Від першого чоловік має трьох дітей.

Як відомо, про роман парочки всі стали здогадуватися в серпні. Але знайомі молодята були вже декілька років.

Нагадаємо, свого часу Дель Рей пояснювала, якого чоловіка мріє бачити поруч із собою. Як образно висловилася тоді співачка, це має бути басист, а не фронтмен.

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