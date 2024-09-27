Лана Дель Рей уперше вийшла заміж
Шанувальники американської співачки Лани Дель Рей офіційно можуть вітати свою улюбленицю: 26-го вересня вона вийшла заміж за свого бойфренда Джеремі Дюфрена.
Фото і відео з весілля, яке відбулося в Луїзіані, де новоспечений чоловік артистки працює гідом турів по місцях із алігаторами, вже гуляють мережею.
39-річну наречену, вбрану в класичну білу сукню, вів до вівтаря її батько Роберт Грант, повідомляє The Daily Mail.
Для Лани, чиї статки, подейкують, становлять близько 30 мільйонів доларів, це перший шлюб. Для розлученого Джеремі - другий. Від першого чоловік має трьох дітей.
Як відомо, про роман парочки всі стали здогадуватися в серпні. Але знайомі молодята були вже декілька років.
Нагадаємо, свого часу Дель Рей пояснювала, якого чоловіка мріє бачити поруч із собою. Як образно висловилася тоді співачка, це має бути басист, а не фронтмен.