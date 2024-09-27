Лана Дель Рей уперше вийшла заміж

Шанувальники американської співачки Лани Дель Рей офіційно можуть вітати свою улюбленицю: 26-го вересня вона вийшла заміж за свого бойфренда Джеремі Дюфрена.

Фото і відео з весілля, яке відбулося в Луїзіані, де новоспечений чоловік артистки працює гідом турів по місцях із алігаторами, вже гуляють мережею.

39-річну наречену, вбрану в класичну білу сукню, вів до вівтаря її батько Роберт Грант, повідомляє The Daily Mail.

Lana & Jeremy got married !!! genuinely sososo happy for them, love you 🤍 #LanaDelRey pic.twitter.com/N6rturt0RW — Sindhyar Baloch (@sindhyarbaloch7) September 27, 2024

Se nos casó lana del rey con el guía turístico de cocodrilos 😭🐊 jajaja 🩷 no lo puedo creer 👁️👄👁️ #LanaDelRey pic.twitter.com/xLZYLFZrOX — Dani Dos Santos (@Dani_Dossantoss) September 27, 2024

Для Лани, чиї статки, подейкують, становлять близько 30 мільйонів доларів, це перший шлюб. Для розлученого Джеремі - другий. Від першого чоловік має трьох дітей.

Як відомо, про роман парочки всі стали здогадуватися в серпні. Але знайомі молодята були вже декілька років.

Нагадаємо, свого часу Дель Рей пояснювала, якого чоловіка мріє бачити поруч із собою. Як образно висловилася тоді співачка, це має бути басист, а не фронтмен.











