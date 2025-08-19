ДіКапріо в товаристві молодої пасії засвітився під час відпочинку на яхті. Фото

Фото Getty Images

Американський актор Леонардо ДіКапріо та італійська модель Вітторія Черетті, які разом уже близько двох років, проводять час на яхті коло іспанського острова Форментера.

Папараці вдалося зробити фото голуб'ят - 27-річної Вітторії в бікіні та 50-річного Лео в шортах. Декілька світлин опублікувано в X Page Six.

Vittoria Ceretti and Leonardo DiCaprio were spotted vacationing on a yacht off the coast of Formentera Island on Friday. 🛥️ 📸: BACKGRID pic.twitter.com/Gy4S944y1K — Page Six (@PageSix) August 18, 2025

Нагадаємо, торік ходили чутки, що актор, який раніше не зустрічався з дівчатами, старшими за 25, всерйоз запав на Черетті й навіть зібрався вести її до вівтаря, але зрештою вони не підтвердилися.

Як відомо, Леонардо не приховує, що його ідеал жінки - це мама.



