ДіКапріо в товаристві молодої пасії засвітився під час відпочинку на яхті. Фото
Американський актор Леонардо ДіКапріо та італійська модель Вітторія Черетті, які разом уже близько двох років, проводять час на яхті коло іспанського острова Форментера.
Папараці вдалося зробити фото голуб'ят - 27-річної Вітторії в бікіні та 50-річного Лео в шортах. Декілька світлин опублікувано в X Page Six.
Нагадаємо, торік ходили чутки, що актор, який раніше не зустрічався з дівчатами, старшими за 25, всерйоз запав на Черетті й навіть зібрався вести її до вівтаря, але зрештою вони не підтвердилися.
Як відомо, Леонардо не приховує, що його ідеал жінки - це мама.
