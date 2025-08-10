Двійник та невдалі операції: у мережі будують теорії, чому ДіКапріо ховає обличчя від папараці

Фото Getty Images

Останнім часом папараці дуже важко роздобути ексклюзивні фото 50-річного голлівудського актора Леонардо ДіКапріо, адже той приховує обличчя різноманітними аксесуарами - масками, кепками та пуховиками.

Такі ігри у "приховування" викликали у фанів зірки багато припущень та дивних теорій змов, зокрема підозри у невдалих б'юті-процедурах, пише Daily Mail.

Наприклад, деякі користувачі соцмереж під фото папараці з Лео стверджують, що то не він.

"Це не він. Це дублер. Я впевнений", "Ви впевнені, що це він? Я маю на увазі, він приховує обличчя. Може це хтось інший?", - пишуть його прихильники.

Навіть на весіллі мільярдера Джеффа Безоса Лео ховав обличчя під кепкою Фото Getty Images

Однак є люди, які впевнені, що ДіКапріо переніс невдалі операції на обличчі, тож змушений приховувати те, який вигляд має.

"Він, ймовірно, переніс невдалу операцію", "Що він приховує? Невдалий ліфтинг обличчя, можливо?", "Погана зачіска сьогодні?" - припускають інші фани актора.

Проте є й ті, хто запевнює - Лео цінує своє приватне життя, тож вирішив ось так "обламати" папараці.

"Тому, що ви не заробите грошей на фото без його обличчя", "Це тому, що він хоче, аби його залишили у спокої", "Чим більше він приховує обличчя, тим більша ймовірність, що папараці не будуть його переслідувати", - пишуть вони.

Нагадаємо, навесні цього року Леонардо ДіКапріо запідозрили у фарбуванні волосся та брів.

До речі, дівчина актора, 26-річна модель Вітторія Черетті якось розповіла, чому з ним важко зустрічатися.

Як відомо, чутки про стосунки Вітторії та Лео поповзли ще у 2023-му році. Тоді парочку помітили разом на Каннському кінофестивалі.